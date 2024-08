El festival Mutek ofrecen vanguardia electrónica de todo el mundo

“Se siente como la prehistoria”, dice Damian Romero, director de Mutek México, cuando piensa en lo que pasaba con las tecnologías aplicadas recién iniciado el milenio. “Es tan rico y asfixiante cómo la tecnología nos ha alcanzado y nos ha superado en nuestra vida cotidiana, a niveles de ver a la tecnología como una amenaza y reafirmando lo necesario que es educar acerca de ella como herramienta para la creación, para la construcción. Más ahora que nunca”, agrega.



Romero está cumpliendo dos décadas impulsando una de las plataformas más constantes para el desarrollo de la tecnología como instrumento para el arte en México: el encuentro que encabeza celebra 20 años en tierra azteca y la clave, piensa, ha sido cambiar: “En esta revolución digital que se ve más acelerada y cambiante en los últimos 25 años, uno de los factores que Mutek ha tenido es su reinvención e ir evolucionando a la par de las herramientas”.



Convocando a los artistas locales y extranjeros más innovadores, sumando instituciones públicas y privadas y transformando espacios arquitectónicos (bodegas, casonas o naves industriales) en lugares para la experimentación, el encuentro impulsó el desarrollo creativo digital mexicano en forma de sonido, música y arte audiovisual. Para celebrar su aniversario, Mutek ha conformado un programa que voltea a los pioneros y disruptores del movimiento electrónico mundial, pero también a los nuevos referentes de la escena, quienes llegarán a México del 7 al 20 de octubre próximo.

Créditos: (Especial)

Una de las figuras es Suzanne Ciani (1946), referente indiscutible que trabajó lo mismo para la industria de los videojuegos que para marcas internacionales y que a partir de la década de los 90 se volcó a su trabajo como artista electrónica; el compositor Craig Leon (1952), quien trabajó de cerca en el lanzamiento de las carreras de artistas como Ramones, Blondie o Talking Heads; o Mark Ernestus (1963), quien debutará en México con su conjunto senegalés Ndagga Rhythm Force.



La lista es larga: Ali Phi, Alva Noto, Amnesia Scanner & Freeka Tet, Animistic Beliefs, Bendik Giske & Diego Vega Solorza, Malibu, Martin Messier, Myriam Boucher, No Plexus, Sega Bodega, e, incluso una colaboración con el grupo Artists Against The Bomb, en el que participa el mexicano Pedro Reyes, con una propuesta audiovisual en contra de las armas nucleares.



Mutek nació en Montreal en 2000, pero actualmente se replica en diferentes ciudades del mundo (Tokio, Santiago, Barcelona, Buenas Aires, Dubai); la versión mexicana “es la más importante después de la de Montreal”, dice su fundador Alian Mongeau. “Nunca tuvimos la intención de exportar el festival, cuando iniciamos fue para conectar la ciudad con lo que pasaba en el mundo, especialmente en Europa: algo hicimos bien porque cuando la gente empezó a ir quiso replicar la experiencia en su país, primero fue Chile y después México”.

Créditos: (Especial)

ELEMENTOS

El saxofonista Bendik Giske y el coreógrafo Diego Vega Solorza presentarán un performance transdisciplinario.

Se llevará a cabo la premiere del proyecto The Bionic Harpist, con el productor mexicano Techno Para Dos.

Se presenta por primera vez en vivo en América Latina, Nature Wonder Beauty Concept, de Ana Roxanne y DJ Python.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ