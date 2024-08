Mesa A Fuego Lento: Inicia la era Sheinbaum ¿cuáles serán los principales retos de su administración?

Durante la mesa de análisis emitida en el programa "A Fuego Lento", de Heraldo Media Group, conducida por Isaías Robles y Alfredo González Castro, se habló sobre la era que inicia con Claudia Sheinbaum Pardo como la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos en el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030, y los retos que vienen para su administración.

Mesa de análisis de "A Fuego Lento"

Será la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, quien hará entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum el día de mañana jueves 15 de agosto, a las 12:00 horas. Documento con el cual valida su triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio, luego de que la Sala Superior declaró, por unanimidad, legítimas las elecciones presidenciales y aprobó la votación de la contienda presidencial sin anular un solo sufragio a favor de la virtual mandataria electa de México.

Sigue leyendo:

Mónica Soto entregará constancia a Claudia Sheinbaum que valida su triunfo en las elecciones

Mario Delgado celebra la decisión del TEPJF sobre las elecciones: “Cada vez está más cerca el segundo piso de la 4T”

¿Cómo llega Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México?

Natasha Uren, analista política e invitada de la mesa de análisis de "A Fuego Lento" de este miércoles 14 de agosto para El Heraldo Radio, manifestó que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo "llega fuerte, sólida y muy consciente de lo que viene para ella", pues Andrés Manuel López Obrador "vino a romper todo" lo que debía caer, para que Sheinbaum se encargue de la reconstrucción completa.

Señaló que pese a que AMLO ha sido un dirigente como ninguno, con una mezcla entre caudillismo y liderazgo, Claudia Sheinbaum no está bajo su sombra, tiene ya su propio sello "y lo demostró en la CDMX", subrayó Natasha Uren, y planteó que un reto importante para la virtual presidenta "será el cómo irá convenciendo y caminando con cada uno de los gobernadores estatales", hablando de su proyecto "eso la va ir empoderando (...) hay que darle la oportunidad de demostrar que tiene su propio sello".

Por su parte, Carlos Bravo Regidor, analista y columnista de El Heraldo de México, consideró que Claudia Sheinbaum todavía está bajo la sobra del sexenio de López Obrador, ya que a diferencia de otros presidentes que conforme se acerca el final de su administración pierden poderío, AMLO está más fuerte que nunca y "ha quedado claro que va a recibir todas las llamadas hasta el último minuto de septiembre (...) es verdad que Claudia Sheinbaum ha dado un paso al frente, pero el presidente no ha dado un paso atrás", subrayó.

A su vez, resaltó que la referencia simbólica de Claudia Sheinbaum "empieza y termina con el presidente López Obrador", será interesante, dijo, ver qué pasa después, "siendo la primera mujer presidenta sería normal verla hablar de otras mujeres que la inspiren". En ese sentido, explicó que aunque AMLO tiene a su favor el status quo, ella tiene a su favor el tiempo, "paulatinamente la figura de López Obrador se apagará con el tiempo, la pregunta clave es qué va a pasar con el partido y la coalición, recordemos que el populismo es el rostro y el nombre del líder, y a este movimiento no le llamamos 'claudismo' le llamamos 'obradorismo".

En su intervención, el periodista y escritor Julio Patán, destacó que los nombramientos que ha ido haciendo Claudia Sheinbaum para su gabinete "habla de una política muy capaz (...) tenemos que reconocerlo (...) ha hecho algunos nombramientos muy alentadores". Además, "hizo una campaña muy competente", resaltó Patán, sin embargo, refirió que la tendencia a la continuidad de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador "es preocupante".

"Pero sí sostengo que no hay que subestimar a Claudia Sheinbaum para nada, parece una mujer con una potencia política indiscutible, hay luces y sombras, pero hay que ver qué pasa", declaró el escritor durante la mesa de análisis para El Heraldo Radio.

¿Han sido buenos los nombramientos del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum?

Julio Patán consideró que hay nombramientos "muy contrastantes", ya que por un lado "se puede esperar una gestión más eficaz" con el nombramiento de Emilia Esther Calleja Alor como la nueva directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que "la gestión de Manuel Barlett ha sido un desastre". Pero por el otro lado, "me parece un nombramiento muy inquietante el de Rosa Icela (como secretaria de gobernación) por lo de El Mayo Zambada".

"Hay varios esfuerzos de nombrar a gente capaz en un sentido técnico y operativo, vamos a ver si lo logran, y otros claramente son una concesión al sexenio presente", apuntó Patán durante la mesa de análisis de "A Fuego Lento" de este miércoles 14 de agosto.

Por su parte, Natasha Uren manifestó que desde el día 1 tanto Claudia Sheinbaum como su gabinete se pondrán a trabajar y no van a descansar, "Claudia debe dar resultados rápidamente, no tiene mucho tiempo para consolidar su gobierno, vemos con ella cuadros más técnicos, más preparación (...) yo sí creo que ella tiene la capacidad de reconstruir instituciones (...) con el nombramiento de la CFE ella está mostrando que tiene la capacidad de mando".

En su intervención, Carlos Bravo Regidor destacó que el gabinete de Claudia Sheinbaum es más joven a comparación del de AMLO, donde el integrante más joven es Omar García Harfuch como nuevo secretario de Seguridad Federal. También, resaltó que "el gabinete de Sheinbaum es mayoritariamente chilango, hay muy pocos con orígenes fuera de la CDMX", y finalmente la formación académica.

"Sí da la impresión en términos de formación, no sé si en experiencia, que tiene un perfil más técnico, es interesante que tiene más años de formación y de especialidad, falta ver cuántos de estos son atribuibles a ella porque han trabajado con ella como la de la CFE y cuántos son negociaciones con el presidente como Zoe Robledo y Mario Delgado", acotó.

¿Cuáles son los principales retos para Claudia Sheinbaum?

El escritor Julio Patán destacó la relación con Estados Unidos, donde opinó que Claudia Sheinbaum no va a tenerla fácil en el "escenario terrorífico" de que gane la presidencia Donald Trump, "es un hombre misógino, ella no tiene el juego de cintura que tuvo López Obrador, tiene otras virtudes, pero esa no, creo que será una relación complicada, sobre todo porque Trump ya no podrá reelegirse en el futuro, entonces ya no se tiene que cuidar, creo que va a ser un presidente desaforado, probablemente tendría una mejor relación con Kamala Harris", contempló.

Por su parte, Natasha Uren planteó que en materia de Migración hace falta una buena gestión, "es importante trabajar en la frontera sur, hay que apostarle a la tecnología, entrarle fuerte", dijo. Y señaló que hace falta que Claudia Sheinbaum hable más de su agenda en materia de derechos humanos, "creo que lo ha evitado para no tener confrontaciones, pero ella empezó su trayectoria como activista, estoy en espera de ver ese lado", expresó la analista política.