El Museo Universitario del Chopo, a la caza de más público

La intersección entre el arte y la política, el género, los nuevos feminismos, la ética-política, los movimientos sociales, la cultura de paz, la autodeterminación indígena, la defensa del territorio, el cambio climático, el archivo y la memoria, aunado a una mayor atención a las infancias y a la tercera edad, son algunos de los ejes que guían la gestión de Sol Henaro, quien este año asumió oficialmente la dirección del Museo Universitario del Chopo.

En entrevista, la curadora explicó que esta nueva dirección se basa en la premisa de que el recinto “no sólo debe ser visitado, sino que también debe convertirse en un lugar en donde la gente permanezca y participe activamente”.

“Desde esta perspectiva es relevante estudiar y reivindicar algunos aspectos que distinguen a modelos como el de la casa de cultura, el centro social o centro cívico, los cuales se caracterizan por la vinculación con comunidades y con el trabajo social en articulación con la producción cultural”, explicó Henaro e indicó que esta forma de trabajo se va a implementar en la programación de manera paulatina.

La directora agregó que busca construir puentes con otras comunidades que “han sido un poco descuidadas como las infancias y los adultos mayores”.

En el tema expositivo, explicó que el 15 de agosto inauguran Gran Fury: art is not enough con la curaduría de André Mesquita, una muestra procedente del Museo de Arte de São Paulo, que reflexiona sobre el VIH y la actualidad.

Además, dijo que se alistan muestras como Travesía hacia la noche. Una película expandida en el espacio, de Ximena Cuevas y Ricardo Nicolayevsky y Giuseppe Campuzano. Línea de vida, curada por Miguel A. López, quien a finales de este año va a asumir el cargo de curador en jefe del museo; y continuarán con continuar con la labor de la memoria, a través de la Fanzinoteca y el Archivo Desobediente. Finalmente, con motivo del 50 aniversario del recinto, en 2025, se pondrá en marcha un seminario para revisar los momentos históricos de El Chopo.

