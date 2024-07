Mario Macías Robles revela las expectativas del Infonavit durante el gobierno de Claudia Sheinbaum

En entrevista para Heraldo Media Group, durante la emisión del programa "República H" con Sofía García, el titular de la dirección sectorial de los trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robles, conversó sobre la importancia de la institución como motor para el desarrollo económico del país.

El funcionario explicó sobre el estado en el que se encuentra el instituto previo al sexenio de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, de igual forma, Robles puntualizó en las áreas de oportunidad y los retos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Sigue leyendo:

Vamos a hacer el acceso a la vivienda un verdadero derecho para los jóvenes: Claudia Sheinbaum

Infonavit, clave para Edna Vega y la SEDATU

¿Cuál es el estado del Infonavit previo al sexenio de Claudia Sheinbaum?

"El Infonavit, afortunadamente, goza de una cabal salud financiera, no hay tope para el número de créditos que pueda colocar en un año", explicó Macías Robles al referirse al estado del instituto previo al inicio de la siguiente administración, no obstante, no descartó mejoras en su alcance y funcionamiento, "Se puede potenciar más", señaló asegurando que la meta de Claudia Sheinbaum de un millón de viviendas durante su sexenio, puede superarse.

"El Infonavit puede contribuir con 100 mil viviendas más por año a la meta que se tiene"

¿El Infonavit puede construir casas?

Sobre las metas de Claudia Sheinbaum en materia de vivienda, Robles destacó que la virtual presidenta electa ha enfocado la participación del Infonativ en dos puntos importantes: generar y ofertar créditos accesibles, y explotar la figura detonadora de derrama económica del instituto en todas las regiones.

"La doctora Sheinbaum ha propuesto que el Infonavit vuelva a construir vivienda, es uno de los retos", mencionó el titular de la dirección sectorial como uno de los puntos a trabajar durante el próximo sexenio, siendo que este objetivo se encuentra dentro de las capacidades técnicas de la institución.