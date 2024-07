Mexicano lleva 5 años preso por autoridades corruptas en India

El exoficial indio encargado del Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Sameer Wankhede, se ha hecho famoso por extorsionar y secuestrar detenidos nacionales y extranjeros, que, si no pagan los montos exigidos, se quedan presos en la India, donde la autoridad parece no tener mayor fuerza que los agentes judiciales.

Uno de los grandes casos que llevó a Sameer Wankhede a ser conocido internacionalmente fue por estar relacionado con el secuestro y extorsión a uno de los hijos del actor más famoso de Bollywood -Shahrukh Khan- dando pie a que se conocieran todos los actos de corrupción que ha hecho este personaje.

Investigan a Sameer Wankhede por múltiples extorsiones en India

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Wankhede recibió ocho notificaciones legales de la autoridad judicial de India por una investigación en relación con presuntas irregularidades en dos casos llevados por él. FOTO: Especial

El 12 de abril de 2024, los medios periodísticos Hindustan Times e India Today declararon que existían varias investigaciones en contra de este exfuncionario y luego de ser detenido, se demostró, de acuerdo con el diario The Hindu, que entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Wankhede recibió ocho notificaciones legales de la autoridad judicial de ese país por una investigación en relación con presuntas irregularidades en dos casos llevados por él: el caso de drogas iniciado tras la muerte del actor Sushant Singh Rajput, donde fue arrestada injustamente la actriz Rhea Chakraborty porque no se le comprobó ninguna relación con el tráfico de drogas y otro caso contra un ciudadano nigeriano por posesión de cocaína que posteriormente fue utilizado bajo amenazas de Sameer para hacerse pasar por testigo independiente de diversos casos.

Entre las múltiples detenciones de Wankhede destaca la de Jorge Renán Solís, mexicano de 48 años que lleva cinco años preso en la India y que ha sido víctima del sistema operado por este mismo personaje. Jorge fue detenido y poco después un supuesto testigo independiente contactó a su esposa exigiendo un pago por su libertad. Al no conseguir los recursos, Jorge fue encarcelado bajo diversas acusaciones que, hasta el día, no han podido ser comprobadas.

La familia de Jorge Renán en su desesperación ha tratado de buscar apoyo tanto del gobierno mexicano, como del indio. Sin embargo, hasta el momento, es un caso más de la corrupción que ha ejercido durante años Sameer Wankhede.

Jorge Renán ha sido víctima recurrente de diversas violaciones graves a sus derechos humanos

Por su parte, su padre, Jorge Renán Solís Marín, lamentó que su hijo ha sido víctima recurrente de diversas violaciones graves a los derechos humanos, particularmente porque su caso no ha llevado el debido proceso.

“A pesar de las graves violaciones sufridas, el juez decidió permanecer callado y sentenciar a mi hijo a 20 años de prisión, sin contar con evidencia en su contra. Su veredicto se escribió y se pronunció en Hindi, sin presencia de un intérprete al español, violando gravemente los derechos fundamentales de mi hijo.”

Shahrukh Khan, reconocido actor de Bollywood. FOTO: Especial

En espera de que las investigaciones contra Sameer Wankhede sigan su curso, Jorge Renan clama que su caso sea revisado por el gobierno indio luego de que ya se demostró que este exfuncionario actuaba utilizando la extorsión, el secuestro y la mentira.