Alejandro Glatt: Frutas, inspiración artística

Un día, sin más, Alejandro Glatt propuso hacer una pieza de arte con la fruta restante de una reunión a la que asistieron amigos pintores y escritores. El resultado le asombró por la amplia gama de colores y sensaciones. “Encontré algo muy interesante que nunca imaginé, en los procesos creativos hay que estar abiertos a todas las posibilidades”, cuenta.

La variedad frutal se volvió fuente inacabable de creación para obras de distintos formatos y herramientas, incluso hacía mandalas e intervenciones para mostrar la riqueza de sabores al público extranjero. “Yo quería que esta gran diversidad pasara de las mesas y de los restaurantes, a las galerías de arte. Así empezamos a despegar y a volar, hasta llegar fuera de esta Tierra”, dice en entrevista con Cúpula.

Y es que, en febrero pasado, su obra Papayas to the Moon (Papayas a la Luna) formó parte de Lunaprise Moon Museum, una misión espacial que llevó en una cápsula el trabajo de 222 artistas. Pero sus éxitos no sólo han alcanzado la Luna, también ha presentado su arte en el Museo del Louvre en París, en festivales y ferias de arte en Miami, Tulum, Mykonos, Tel Aviv y Costa Rica, y fue ganador del premio GBA Arts 2022.

Ahora, su proyecto artístico que incluye una galería y colaboraciones con distintas marcas se puede encontrar en el sitio www.alejandroglatt.com, lanzado recientemente. “Después de muchos años de trabajo, me empezaron a llegar invitaciones internacionales en galerías y ferias de arte de muchos países, he estado en más de 35 naciones y a todas he llevado mi proyecto sobre las frutas mexicanas, en particular las que he hecho sobre la papaya, la cual me ha interesado particularmente, porque es una de las cuatro frutas nativas que tenemos en nuestro país”, detalla.

La hazaña lunar se repetirá a finales de 2024, pues el museo está planeando una segunda misión y Glatt está invitado. Ahora, dice, llevará dos iconos mexicanos, la papaya y Frida Kahlo. “Volví a ser seleccionado y estoy apasionado con toda la historia de Frida y con el impacto que tuvo en el mundo. Me he dado cuenta de que es un ícono muy importante en nuestro país”, apunta el artista.

Sobre su sitio web, comparte: “Todo estará en un mismo lugar, es una página muy completa, explica mi proyecto y están respondidas las preguntas que siempre me hacen, como por qué elegí la papaya; hay fotografías y videos, y estoy preparando un libro y una feria de arte; además, durante la semana del arte, en febrero de 2025, tendré una gran exhibición, estoy haciendo una instalación inmersiva. Mientras eso pasa, ya puede visitar la galería y conocer muchas de mis piezas”.

Glatt es un artista inquieto, las frutas no son limitantes, sino puntos de partida. “He hecho muchas piezas en mi carrera, pero entre más crezco y entre más llego a nuevos sitios, me doy cuenta de que lo más importante es lograr conectar con la nostalgia. En el mundo hay tantos conflictos, tantas guerras, tantos desastres naturales, y yo quiero un mensaje muy claro, uno que genere felicidad; me he metido a cosas abstractas y profundas, en rollos súper complicados y políticos; hoy en día, mi arte es totalmente sencillo, simple y feliz, y alegre”, cierra.

Por Alida Piñón

EEZ