Políticas, impulsan el talento femenino

De acuerdo con el estudio “Mejores prácticas de inclusión de mujeres en las empresas” presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en para finales de 2022, las empresas concentraban 69 por ciento de las mujeres empleadas en México, lo que, de acuerdo con el análisis, las empresas fungen como “agentes de cambio que pueden transformar el futuro laboral de las mujeres para que permanezcan en el mercado laboral y lleguen a puestos de toma de decisiones”.

Ante este contexto, las políticas de inclusión de género que promuevan la participación y crecimiento de las mujeres dentro de las empresas son indispensables, ya que, las firmas que cuentan con más presencia femenina en la toma de decisiones mostraron mayor innovación, mejor desempeño financiero, mejores ambientes laborales con menos favoritismo y mayor colaboración, así como mayor contratación de mujeres, según el estudio.

Sin embargo, en México, aún es necesario que se incrementen las empresas que cuentan con políticas de inclusión de género internas. De acuerdo con el estudio “Mujeres de la Alta Dirección en México 2024. Talento femenino que consolida la resiliencia empresarial”, en el que se tomó una muestra de mil 112 tomadoras de decisión de diversas industrias, en 47 por ciento de las empresas que formaron parte del análisis se contó con estándares de igualdad de género enfocados a promover la equidad salarial, pero con áreas a mejorar; en 24 por ciento sí había estas políticas y se respetaban; en 15 por ciento no había este tipo de políticas y no se tenía contemplado implementarlas; y en 14 por ciento, no existían pero se tenía planes de implementar dichas políticas.

En lo que se refiere al sector empresarial en el panorama mundial, de acuerdo con datos de “Mujeres en el lugar de trabajo 2023”, presentado por McKinsey, “casi tres de cada cuatro líderes de recursos humanos afirma que la diversidad, equidad e inclusión (DEI) es fundamental para el éxito futuro de sus empresas”, por lo que, 60 por ciento de las empresas aumentó sus inversiones financieras y de personal en DEI.

