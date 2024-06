Motel muestra su Vida Cíclica

Con casi 20 años de trayectoria la banda Motel regresa a los escenarios con nueva música, ya que lanzan el EP Vida Cíclica. “Estamos contentos de este camino, que de alguna manera retomamos hace un par de años, el volver a sacar música nueva, y eso nos trajo a este grupo de canciones, a este EP que llamamos Vida Cíclica, del cual ya salió “Cielos transparente” y “Volví a nacer” ahora estamos sacando el paquete completo junto con “Latidos a mil”, que es el nuevo single”, detalló Rodrigo Dávila en entrevista con El Heraldo de México.

Tanto Rodrigo como Billy aseguraron que se adaptan a los cambios de la industria, “llevamos un tiempo tratando de no frenar el proyecto para tener el disco completo, porque muchas veces así era, de que, si no tenías las 15 canciones para sacar un disco, no hay nada, ahora el mundo ya cambió, nos adaptamos un poco a esta manera de estar sacando canción por canción. Hace un par de años empezamos con un grupo de cuatro canciones que salieron todas separadas, que dentro de ellas venía “Bailando al amanecer” o “Por siempre”, que fue una baladita linda, y después en este otro grupo, en lugar de sacarlas otra vez una por una, decidimos sacarlas juntas y son estas cinco”.

Aunque les sorprende el cambio en el consumo de música, se acostumbran a la inmediatez, “ha cambiado mucho la forma que la gente escucha y consume los materiales, es muy diferente el formato de cuando nosotros empezamos, mucho debido a las redes sociales y el contenido rápido, la gente está acostumbrada a tener mucho en poco tiempo. Pero creo que hasta ahorita todavía hay un balance que se pudo lograr, pero sí es impresionante, y cuestionable sentir qué si estás sacando nuevas canciones cada semana, pueden ser de poca calidad”.

Aceptan que este camino no ha sido tan fácil, “el lugar donde lo vemos más evidente es esta tendencia de la duración de la canción, ya que cada vez son más cortas, muchas veces de menos de tres minutos y nosotros cuando vamos por el dos y medio sentimos que apenas está agarrando vida. Entonces, ha sido todo un proceso de también entender que esas son tendencias, pero no lo tienes que hacer tú. O sea, si nosotros sentimos que nuestra canción tiene que durar cuatro minutos, pues que dure cuatro minutos y ya”.

Los músicos están atentos al desarrollo de la Inteligencia Artificial, por su parte Dávila comentó, “a mí me preocupa más este concepto de que si esta inteligencia artificial empieza a hacer lanzamientos de música, puede llegar a ser una inundación completamente del mercado. Entonces, no sé si de repente en el futuro va a ser como, a mí me gusta la música que hacen los humanos. Como una sección del área de la tienda digital donde sabes que esa música es hecha por humanos y el 60 o 70 por ciento de la misma ya va a ser hecha por inteligencia artificial”.

Sobre la variedad de géneros musicales Billy comentó, “a mí en lo personal me encanta que la música se haya vuelto tan vasta en el tipo de géneros que la gente escucha. Siento que nuestra manera de hacerla siempre ha sido por esta necesidad de satisfacer una búsqueda personal. Y eso de alguna manera nos ha mantenido alineados con el estilo que nos caracteriza”.

Y agregó, “lo más que hemos podido explorar es algún beat distinto en una canción o algún instrumento distinto en otra o alguna armonía diferente en otra, pero no hemos hecho nada radical, así como de que ahora ahí les va nuestro rap o algo así. Pueden intentarlo. Lo que nosotros siempre estaremos abiertos es a colaborar con alguien de otro género, pero de pronto nosotros así de la nada decir ahí les va nuestro disco urbano, pues creo que no va a suceder, sería un poco ridículo. Pero sí, siempre colaborar con alguien que pueda ser de otro mundo será muy atractivo”.

Sobre su colaboración con la cantante Ilse Hendrix detallaron, “nació a partir de la canción que ya estaba lista, que la escuchábamos y existía como esta idea de que una mujer pudiera cantar una parte. Ella tiene muy buena relación con Benjamín Díaz, que es el productor, con quien trabajamos este EP. Es buena amiga de él y Billy también la conocía, entonces de alguna manera dentro de la búsqueda para el tipo de canción, ellos sugirieron que el color de voz de ella y el tono y el timbre que tiene le venía bien a la canción y así fue", compartieron.

Sobre las redes sociales aseguraron, “han ayudado a tener esa cercanía. También una cosa muy buena de las plataformas es que tu música está ahí todo el tiempo accesible para quien la quiera oír. Eso le da una segunda vida a canciones que quizá sacaste en un disco hace 18 años o 15 que ya nadie podría oírlas a menos que tuvieran el disco físico”.

DATOS

Vida Cíclica está disponible en plataformas desde el 13 de junio, incluye tres canciones inéditas.

El tema “Sintonía” es una colaboración con la cantante Ilse Hendrix.

El EP estuvo bajo la producción del propio Rodrigo Dávila junto a Benjamín Díaz.

“Latidos a mil” se presenta como una de las canciones más arriesgadas del dueto.

La letra y sonido se fusionan y es una combinación perfecta de Rock y Pop.

“Latidos a mil” se estrena junto a un video oficial dirigido por Pepe Vázquez y Roberto Rocha.

Se presentarán en Los Cabos la primera semana de julio y más adelante en Veracruz.

