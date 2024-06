América, de fiesta por sus grandes figuras

Argentina inicia la defensa de su trono en la Copa América, en la que parece ser la última vez de Lionel Messi en el torneo, entre jóvenes que se abren camino mientras buscan la gloria, con 16 selecciones de Conmebol y Concacaf, por segunda vez.

La Albiceleste enfrenta a Canadá, curiosamente, países ubicados en cada extremo del continente. El campeón del mundo va por su segundo bicampeonato en el actual formato (cuarto en general), guiados por La Pulga, que disputa su séptima edición.

César Delgado, ex seleccionado pampero, consideró que la vara se elevó para los dirigidos por Lionel Scaloni: “Argentina debe de ser protagonista. Siempre se le exige un poquito más allá. No va a ser la excepción ahora como campeón del mundo y de América”, dijo.

El reto no es fácil por la nueva camada de figuras que tiene cada selección: “Veo candidato a Uruguay con Marcelo Bielsa y su renovación de jugadores, mientras que Colombia tiene una generación importante”, agregó El Chelito, que en ese aspecto habló del Tricolor.

“Es una buena vitrina para México, medirse con potencias de Sudamérica que están en un gran nivel. Vamos a ver en qué escala está”, indicó Delgado.

GRUPOS / COPA AMÉRICA 2024



GRUPO A

(Argentina, Chile, Perú y Canadá)

GRUPO B

(México, Ecuador, Venezuela y Jamaica)

GRUPO C

(Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia)

GRUPO D

(Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica)

ESTADIOS

MERCEDES-BENZ STADIUM

Lugar: Atlanta, Georgia

Capacidad: 71 mil espectadores.

Nota: Sede del juego inaugural de la Copa América y uno de los 16 estadios seleccionados por la FIFA para albergar los partidos del Mundial 2026.

HARD ROCK STADIUM

Lugar: Miami, Florida.

Capacidad: 65 mil espectadores.

Nota: Sede de la final de la Copa América y uno de los 16 estadios seleccionados por la FIFA para albergar los partidos del Mundial 2026.

CALENDARIO

ENCUENTRO (Horario) Ciudad Canales

VIERNES 21 DE JUNIO

Perú vs. Chile (18:00) ViX

SÁBADO 22 DE JUNIO

Ecuador vs. Venezuela (16:00) ViX

México vs. Jamaica (19:00) 5 y 7; ViX y TUDN

DOMINGO 23 DE JUNIO

EU vs. Bolivia (16:00) ViX

Uruguay vs. Panamá (19:00) ViX

LUNES 24 DE JUNIO

Colombia vs. Paraguay ViX

Brasil vs. Costa Rica 5 y 7; ViX y TUDN

MARTES 25 DE JUNIO

Perú vs. Canadá (16:00) ViX

Chile vs. Argentina (19:00) 5 y 7; ViX y TUDN

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO

Ecuador vs. Jamaica (16:00) ViX

Venezuela vs. México (19:00) 5 y 7; ViX y TUDN

JUEVES 27 DE JUNIO

Panamá vs. EU (16:00) Atlanta ViX

Uruguay vs. Bolivia (19:00) ViX

VIERNES 28 DE JUNIO

Colombia vs. Costa Rica (16:00) ViX

Paraguay vs. Brasil (19:00) 5 y 7; ViX y TUDN

SÁBADO 29 DE JUNIO

Argentina vs. Perú (18:00) 5 y 7; ViX y TUDN

Canadá vs. Chile (18:00) ViX

DOMINGO 30 DE JUNIO

México vs. Ecuador (18:00) 5 y 7; ViX y TUDN

Jamaica vs. Venezuela (18:00) ViX

LUNES 1 DE JULIO

Bolivia vs. Panamá (19:00) ViX

EU vs. Uruguay (19:00) 5 y 7; ViX y TUDN

MARTES 2 DE JULIO

Brasil vs. Colombia 5 y 7; ViX y TUDN

Costa Rica vs. Paraguay ViX



*CUARTOS DE FINAL

JUEVES 4 DE JULIO

Primero Grupo A vs. Segundo Grupo B (25) (19:00)

VIERNES 5 DE JULIO

Primero Grupo B vs. Segundo Grupo A (26) (19:00)

SÁBADO 6 DE JULIO

Primero Grupo D vs. Segundo Grupo C (27) (14:00)

Primero Grupo C vs. Segundo Grupo D (28) (17:00)

*SEMIFINALES

MARTES 9 DE JULIO

Ganador 25 vs. Ganador 26 (29) (19:00)

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

Ganador 27 vs. Ganador 28 (30) (19:00)

*TERCER PUESTO

SÁBADO 13 DE JULIO

Perdedor 29 vs. Perdedor 30 (19:00)

*FINAL

DOMINGO 14 DE JULIO

Ganador 29 vs. Ganador 30 (19:00)

*Canales de TV por confirmar

Por Francisco Domínguez

EEZ