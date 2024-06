Mujeres avanzan en internet

En 2023, en México, 97 millones de personas utilizaron internet, esto es 81.2 por ciento de la población de seis años o más, lo que significó un avance de 3.9 millones de usuarios adicionales a los que se tenían en 2022.

Del total de usuarios, las mujeres reportaron un firme avance, al superar por primera vez desde que se tiene registro a los hombres en el uso del internet; 81.4 por ciento de ellas en 2023 utilizaron la web, contra 81 por ciento de hombres.

Lo anterior, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, que realizaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Al respecto, Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, señaló que uno de los avances es haber eliminado la brecha de género, pues el hecho que 81.4 por ciento de mujeres utilicen internet, con un 0.4 por ciento más que los hombres, “es una pequeña diferencia, pero es la primera vez que el porcentaje de usuarias a nivel nacional es mayor que el de los hombres”.

Indicó que en comparación con 2020, la brecha era de 1.5 por ciento, misma que hoy desapareció y superaron las mujeres, sobre todo, en los rangos de edad de entre 18 a 54 años, con porcentajes de uso entre 83 a 92.6 por ciento.

En tanto, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT, destacó que “el número de mexicanos que no utiliza internet va a la baja; 12.5 millones de personas en el país no lo usaban en 2023, porque no lo sabía utilizar. Sin embargo, esto representa 1.2 millones de usuarios menos frente a 2022, cuando se tenían 13.7 millones que no utilizaban la red”.