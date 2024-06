Ateneo Español de México se convierte en lugar de memoria

En el 85 aniversario del arribo al puerto de Veracruz de la primera embarcación con refugiados que huían de la derrota republicana, el Ateneo Español de México se convirtió en el primer Lugar de Memoria fuera de España. En una ceremonia presidida por el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, fue descubierta la placa del Gobierno de España que acredita al sitio, ubicado en la colonia Juárez, como un lugar vinculado a la memoria democrática.

“Soy admirador de los republicanos españoles que llegaron a México y he tenido oportunidad de hacer un largo recuento de personalidades e instituciones que nutrieron nuestra vida cultural, nuestra vida educativa y nuestra vida política, yo no me canso de agradecer a los exiliados españoles sus aportes a la vida de México”, señaló Batres.