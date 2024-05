Intercambio de amor y hermandad

De José Saramago, quien parece devolverle la mirada a Daniel Mordzinski (Argentina, 1960) a través de un espejo; a José Luis Peixoto, que se pasea en la costa norte de Portugal; o a Camila Sosa Villada y Valeria Luiselli, que desdibujan la frontera entre Argentina y México, va la exposición América y Europa, un cruce de miradas. La literatura en el objetivo de Daniel Mordzinski, exhibición que permanece en Paseo de la Reforma -a la altura de Chapultepec-, hasta el 9 de junio.



La muestra, que formó parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2023, exhibe 58 fotografías de autores latinoamericanos y europeos que han enriquecido la cultura y el conocimiento de ambos continentes, con quienes, el llamado “fotógrafo de los escritores”, entabló una entrañable amistad.

En entrevista, Mordzinski compartió que se trata de una muestra de amor y amistad: “del amor que siente por sus amigos y de los lazos que ha forjado con cada uno de ellos”.



“Mis abuelos nacieron en un pueblo de Polonia, y, con la Segunda Guerra Mundial, salieron del país y se refugiaron en Argentina, en mi caso, nací en Argentina y durante la dictadura militar me refugié en París y Portugal, este viaje -de ida y vuelta- lo ha emprendido la literatura desde hace muchos años, por eso creo que la foto me ha permitido registrar un intercambio de miradas y la hermandad cultural entre los autores europeos y latinoamericanos”, dijo.



Y explicó que aunque la exposición se presentó en 2023 en la FIL Guadalajara -año en que el encuentro tuvo como invitado a la Unión Europea-, no se trata de una copia de esta, ya que, incluso, se muestran algunas fotos inéditas.



“Para los habitantes de la Ciudad de México contemplé 58 fotografías que abordan mis inicios fotografiando a autores como Jorge Luis Borges y José Saramago, hasta las más recientes que he tomado en la última edición de la FIL y el Hay Festival en Querétaro, donde posan para mi importantes referentes de la literatura como Elena Poniatowska, Margo Glantz y Rosa Beltrán”, contó el autor del libro Las tres orillas (2011).

Asimismo, detalló que se trata de fotos que abarcan más de 46 años de carrera, algunas de ellas nunca expuestas en México.



“Cuando se es retratista, un montón de alias van fluyendo en el encuentro con la otra persona, por lo que en la profesión se necesita ser respetuoso, humilde y saber escuchar. La fotografía es una disciplina donde habitan muchas vanidades, por lo que es importante mantener contenidos los egos propios”, dijo.



Y contó, que aunque le gusta mucho la poesía, siempre hay tiempo todo, “pues al igual que en la música, siempre hay tiempo para Vivaldi”.



Por último, manifestó que la literatura ha sido un bálsamo de su vida, un remedio para los males y un conducto de escape cuando quiere recordar, imaginar o viajar a otros lugares.



“Las letras son un diálogo fértil entre culturas y continentes”, reiteró Daniel Mordzinski, fotógrafo que ha realizado retrato para autores como Ida Vitale, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Juan Gabriel Vásquez, David Toscana, Rosa Beltrán, Jazmina Barrera, entre otros.

Por Azaneth Cruz

