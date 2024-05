Oscar Herrejón apoya a Xóchitl Gálvez vía Alejandro Moreno

En redes sociales circula una fotografía en la que aparecen el empresario Oscar Herrejón Caballero, su hijo Manuel Herrejón Suárez, director ejecutivo de Masari Casa de Bolsa, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

La imagen ha causado polémica pues Herrejón Caballero, exalto ejecutivo de la banca, está acusado penalmente por la presunta comisión de un delito sexual en contra de una mujer con la que mantenía una relación laboral.

Aunque el pasado 21 de abril un Juez de Control resolvió no vincularlo a proceso, la representación de la víctima especificó, a través de un comunicado, que no se le procesó por un error técnico en la solicitud de vinculación y no porque falten pruebas de la culpabilidad del imputado, ni porque las pruebas hayan sido inverosímiles y contradictorias como, señalan, erróneamente se manifiesta por su defensa.

Beltrán Abogados, despacho jurídico de la víctima, dio a conocer este 9 de mayo a través de un comunicado que el Juez de la causa no sobreseyó el asunto ni se pronunció de fondo sobre todos los datos de prueba que soportaron la imputación.

No es la primera vez que Herrejón Caballero se retrata junto a “Alito” Moreno, en diversas fotografías se les puede ver juntos. Sin embargo, en esta ocasión, tanto el empresario como su hijo muestran abiertamente su apoyo a la candidata panista.

Cabe recordar que recientemente Masari Casa de Bolsa solicitó autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco, esto pese a que ha recibido del Banco de México y la CNBV diversas sanciones por incumplimientos a la ley.

Además, en los medios trascendió que Masari Casa de Bolsa se encuentra en la mira de las autoridades desde hace tiempo, cuando éstas recibieron una denuncia en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre los señalados estaría Herrejón Suárez y otros directivos.