AMLO recomienda a Alejandro Moreno y a Norma Piña "cuidarse de cierta gente"

Entre risas y queriendo limitarse en opinar, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó este viernes a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña y a los asistentes a la supuesta reunión que organizó ella con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno que se “cuiden” y sigan su ejemplo de no reunirse con “cierta gente porque no son así tan confiables”.

Y es que en la prensa trascendió que Piña Hernández organizó una reunión con magistrados electorales para limar asperezas, bajo el contexto del cambio de titular en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Empero, al presunto encuentro asistió “Alito” Moreno.

Afirmó que los magistrados no son personal de fiar

“Nada, no quiero opinar también. Ahí nada más una recomendación de que… este, no, ni lo voy a decir, no, pero son libres, pues que hablen nada más que se cuiden porque yo trato de no reunirme mucho con cierta gente porque no son así tan confiables, pero eso ya lo sabemos, no quiero hablar de eso. Tampoco debe extrañarnos”, dijo en la mañanera celebrada en Tapachula, Chiapas.

El mandatario asumió que no conocía sobre dicha reunión, cuestionó a la prensa y a su equipo quién se reunió con quién. El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, le aclaró el dato.

“Ah, la presidenta se reunión con el presidente del PRI y con magistrados. No hablo porque no me vayan a sancionar, eso que la gente lo decide”, agregó AMLO.

López Obrador también evitó opinar sobre la propuesta de Alejandro Moreno “Alito” de que Jorge Álvarez Maynez renuncie a su candidatura plurinominal al Senado para que decline a favor de Xóchitl Gálvez, pero aseguró que será el pueblo el que juzgue.

“No puedo opinar sobre eso, no puedo. Eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe”, dijo.

