América: 'Sueños' dorados

Minutos después de ser campeón con el América, en el AP. 2023, André Jardine impuso su ley: “Tenemos que ser un equipo de época y siempre jugar finales”.

Seis meses después, las Águilas buscan su primer bicampeonato (torneos cortos) ante Cruz Azul, para trascender en la historia del club.

Entre los 14 títulos de liga, y decenas de trofeos, se escuchan las voces autorizadas del americanismo, que ponen muy arriba la exigencia para el actual plantel, si quieren acercarse a las glorias de los años 80, década en la que ganaron su último bicampeonato (1988-1989).

“Si van a campeonar con más frecuencia, podremos hablar de un equipo de época. Si no, es muy difícil. Te puede gustar más un equipo que juega un torneo o el otro, pero de no ser campeón de nada sirve, no puedes hablar de un equipo de época, es indudable”, dijo Daniel Brailovsky, en entrevista vía telefónica con El Heraldo de México.

Para El Ruso, la grandeza del América reside en la alta exigencia que no tiene ningún otro club en México.

“Si no hay títulos es derrota, si es derrota es un fracaso. Otros pueden conformarse con salir campeón una vez, esperar cuatro o cinco torneos calificando a Liguilla y estar felices”, resolvió.

El club sumó cinco títulos de liga en dicha década, así como otros blasones.

El americanismo, golpeado por seis eliminaciones seguidas, entre cuartos de final y semis, renació con la llegada de Jardine (ganador como DT del oro en futbol con Brasil, en Tokio 2020), consideró el exarquero Adolfo Ríos.

“Lo que te da la identidad no son los buenos torneos, sino los campeonatos; eso es algo que la gente no va a olvidar nunca, aunque pasen las generaciones”, mencionó.

Tras la salida intempestiva del argentino Fernando Ortiz en el CL. 2023, André llegó de manera emergente al América en el Apertura 2023, luego de dirigir al Atlético de San Luis durante 48 partidos.

Tras levantar el pasado título, Jardine dijo: “Hay que pensar mucho más en grande que sólo en La 14”.

Con 32 victorias en 56 partidos, una corona, un estilo de juego y la afición de su lado, está a dos juegos de empezar a soñar con una nueva época en colores dorados.

Del América escucho alabanzas si sale campeón, y dura dos días; después le pegan un semestre entero cuando no lo es”.

Daniel Brailovsky

RETO

H. Martín y O. Jiménez pueden ser tricampeones (Águilas).

PRECIOS

Para el domingo, desde los mil 900 hasta 4 mil pesos.

2 bicampeonatos del América: 84-85 y 88-89 (liga).

LEYENDA

Jorge Vieira (brasileño) hizo bicampeón al Ave en 1989.

20 finales (liga) a las que llega el América en el CL. 2024.

HISTORIA

J. Quiñones puede ser bicampeón como con Atlas.

3 ligas ganó El Ruso (mismo número de años).

PRÓXIMOS PARTIDOS

#FINAL

Jueves 20:00

Cruz Azul vs. América

Domingo / 19:00

América vs.Cruz Azul