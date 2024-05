Exhiben trascendencia divina en el Museo Nacional de Arte

Cuando era niña, Carmen Parra (Ciudad de México, 1944) tenía un lugar único para divertirse: “La iglesia de la Valenciana (en Guanajuato) era mi jardín, de niña iba a jugar en los altares barrocos, en lugar de ir a Disneylandia me metía a los altares. Mi imaginería eran esas cascadas de oro que caían sobre mi cabeza, esos ángeles, esos personajes, que no sabía ni quiénes eran, pero me marcaron para siempre”.



Aquellas huestes celestiales continuaron llegando a la vida de la pintora: después, su padre se encargó de la restauración de la iglesia del Carmen, en San Ángel y ellos siguieron presentes, “fueron parte de mi educación, parte de mi historia y parte de mi vida”. Más tarde, mientras estudiaba antropología, le tocó atestiguar la exploración del Templo Mayor y la restauración de la Catedral Metropolitana, donde pudo entrar a la Capilla de los Arcángeles: “Me encerraba con llave y dibujaba los ángeles”.



Para la artista representaban “la fascinación por el absoluto, por el misterio, por lo incomprensible”, la posibilidad de “conectar con lo maravilloso del misterio de la vida”. Así se quedaron en su lienzo hasta convertirse en uno de sus motivos favoritos y más identificable. Esos seres también la han llevado a ser una de las artistas principales de la exposición “Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra”, que se inaugura hoy en el Museo Nacional de Arte (Munal).



Las seis piezas incluidas en la exhibición del Munal se suman al conjunto de exposiciones en las que la pintora participa actualmente: “Parafraseando a Picasso” en San Ildefonso y “Una trayectoria, una colección. De la TV al Museo” exhibida en el Museo de Arte de la SHCP. Este es un año de intensa labor: Carmen Parra celebra 80 años de vida en noviembre y 60 de trabajar en el arte: “He hecho teatro, he hecho cerámica, he hecho poesía, he hecho música”.

Foto: Azul Olvera



Todas esas facetas esperan ser revisadas próximamente cuando se inaugure una exposición en su honor en el Complejo Cultural Los Pinos, a partir de una curaduría de Guillermo Santamarina quien seleccionará obras tanto de colecciones privadas como del propio archivo de la artista. Antes, adelanta, prepara también una exhibición en su propio estudio-galería, sobre el trabajo que ha realizado en torno a la Virgen de Guadalupe.



“La Virgen de Guadalupe es un ícono, es un símbolo que nos une a todos los mexicanos; más que una cosa religiosa es un elemento de pertenencia de todo un país y es un fenómeno histórico, muy estudiado”, dice. Para conocer los óleos, grabados y objetos de Parra en torno a la Guadalupana será necesario remitirse a Reforma 17, Tizapán San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.



ELEMENTOS

-"Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra" permanecerá exhibida hasta el 8 de septiembre

-El trabajo de Parra con los ángeles incluye investigaciones que ha realizado en diferentes países

-Este año, la pintora festeja 80 años de vida y 60 de trayectoria en el arte

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ