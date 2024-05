“La fiesta en la madriguera”: Se preocupa por los huérfanos

Manolo Caro está en contra de glorificar la violencia del narco en el cine, sin embargo, sabe que hay un problema derivado de este conflicto al que hay que poner atención: los hijos de estos delincuentes, que sin deberla ni temerla, son los que más sufren, al quedarse huérfanos, por eso hizo la cinta “La fiesta en la madriguera”.

“Es importante que el público y la sociedad tengan la posibilidad de ver otra cara del narcotráfico, porque nadie habla de esa generación huérfana. Sólo vemos la excentricidad, los lujos y la buena vida, pero al final hay niños creciendo en un marco de violencia durísimo con miedo a paternidades y maternidades pérdidas. Y si no ponemos también la visión en ese tipo de en esa parte del narcotráfico nos vamos a quedar en la locura de hacer apología de algo que daña tanto al país”, afirmó.

La cinta está basada en la novela mexicana del mismo nombre, de Juan Pablo Villalobos, y narra la vida de ‘Tochtli’, un niño que vive en un “palacio”, es fan de los sombreros, los samuráis y la excentricidad que su papá, ‘Yolcaut’ le da, incluso cuenta con un zoológico privado, pero es anejo al mundo exterior y no sabe realmente de dónde salen todos estos lujos.

Es protagonizada por Manuel Garcia-Rulfo, Miguel Valverde Uribe, Teresa Ruiz, Mercedes Hernández y Raúl Briones, quien también hizo hincapié en la necesidad de tocar el tema en la ficción: “Hay que hablar de la infancia en general, voltear a ver a esa etapa fundamental de la vida, porque tenemos muy abandonados a nuestros niños. La mayoría de los padres se van, y aquí vemos una relación de un padre con su hijo que lo está intentando todo, con recursos horrorosos, pero hay que tender puentes mucho más empáticos y amorosos entre generaciones para dejar de pelearnos tanto”.

SIN DEJAR LA COMEDIA

Al presentar la trama desde la perspectiva de un niño, la comedia está presente en todo momento, ya que al ser su primera vez, trabajando con infantes, para Caro era muy importante agilizar y hacer divertido todo, no sólo durante el rodaje, también en el filme.

“No consigo nada de lo que hago si no hay humor, vengo de hacer un thriller en España, y también había humor, porque creo que la vida es así, el ser humano se protege con la comedia del dolor, y no podía faltar en esta cinta”, explicó el director.

SUPERA CRÍTICAS EN REDES

Caro tiene 20 años de carrera, 14 acaparando titulares con sus proyectos, y aunque está tranquilo y orgulloso de su obra, reconoció que es difícil reinventarse y evolucionar, pero siempre está atento a sus pensamientos y al público para poder conectar mejor con las historias en las que trabajará. Incluso, aprendió a no engancharse con los comentarios en redes sociales.

“Hay que dejar a un lado las tonterías de las redes sociales, porque la crítica me afectaba muchísimo hace unos años. Pero desde hace como tres o cuatro, me da lo mismo lo que me escriban. Ahora me concentro en lo que viene y en el termómetro general de lo que es la realidad, no detrás de un teléfono”, finalizó.

El pequeño Miguel Valverde Uribe es un actor natural, este es su primer trabajo.

Manolo revisitó su infancia para poder construir esta película.

Muestra también cómo los niños idealizan a los padres y luego cómo esto se cae.

La cinta se estrena hoy en la plataforma de Netflix.

102 minutos dura la película.

11 películas ha dirigido.

PAL