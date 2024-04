La voz que resuena por el agua en Veracruz

En el corazón de México, la lucha por el agua adquiere una nueva dimensión. Las voces femeninas emergen como agentes de cambio, representando un papel vital en la gestión y conservación de este recurso tan escaso y esencial. Una de esas voces pertenece a Marcela Tlehucuatle, la única mujer en el Comité de Agua de Atempa, Veracruz.

“Es largo el trayecto para que haya agua en las tuberías de nuestra comunidad. Aquí en Atempa hay sólo tres manantiales, muy pequeños, no tienen mucha agua. Tenemos un problema grave con el agua porque en tiempos de calor se secan”, asegura.

La iniciativa #EllasHablanPorElAgua busca destacar y amplificar las historias de mujeres como Marcela. Ellas desempeñan un papel central en el cuidado del agua en sus comunidades, demostrando que son mucho más que simples cuidadoras del recurso: son líderes y defensoras de su conservación y uso adecuado.

En Atempa, la realidad de la gestión del agua es un reflejo de la situación nacional. Los manantiales que abastecen a la comunidad son escasos y vulnerables a las estaciones. “El comité ahorita ya propuso que por cada línea de agua se van a designar dos personas que todo el tiempo estén viendo si llega el agua o no, tienen que ir a ver por qué no llega, reportarlo, estar diciéndoles a las personas que cierren su agua, para que el agua se vaya a otra línea”, relata Marcela resaltando la precariedad del suministro de uno de los recursos más esenciales, el agua.

El Comité de Agua, en el que Marcela desempeña un papel fundamental, busca soluciones innovadoras para abastecer a la comunidad. Pero el trabajo va más allá de la infraestructura. Como única mujer del comité, Marcela enfrenta resistencias y prejuicios en un espacio dominado por hombres. Sin embargo, no se deja amedrentar: "Ha habido casos en los que han dicho que como soy mujer no me van a prestar atención", pero Marcela persiste, consciente de la importancia de su papel.

Su mensaje es claro y resonante: la comunidad debe trabajar unida, con empatía y respeto mutuo, para garantizar un acceso equitativo al agua. Marcela destaca la importancia de la comunicación y la sensibilización, para que los acuerdos se respeten y el bienestar colectivo prevalezca.

La historia de Marcela Tlehucuatle no es solo una de resistencia y lucha por el agua, sino también una demostración palpable de la relevancia de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias. Su voz es un recordatorio de que la equidad de género y la gestión sostenible del agua son dos caras de la misma moneda.

