Margarita Saldaña niega acusaciones de cobro de derecho de piso a comerciantes ambulantes para su campaña política

La candidata a la alcaldi´a por Azcapotzalco de la Alianza PAN-PRI-PRD, Margarita Saldan~a Herna´ndez, rechazo´ catego´ricamente las acusaciones de comerciantes ambulantes en vi´a pu´blica en el sentido de que la alcaldi´a les este´ cobrando derecho de piso en beneficio de su campan~a poli´tica.

Margarita Saldan~a declaro´: "Eso es una mentira, si alguien esta´ cobrando no somos nosotros, no he sido yo cuando he estado en funciones, ni es ahora que esta´ en funciones un encargado de despacho”.

Saldaña pidio´ presentar pruebas a los vendedores ambulantes

Saldaña aseguró que lo que buscan con estas acusaciones es desprestigiar su campan~a y el buen trabajo hecho durante estos an~os. FOTO: Especial

La panista pidio´ presentar pruebas a los vendedores ambulantes, asi´ como las denuncias correspondientes, pues considero´ que ese tipo de noticias amarillistas lo u´nico que buscan es desprestigiarla a ella y a su gobierno, debido a que la candidata de Morena no ha podido remontar y no cuenta con el apoyo de los habitantes de Azcapotzalco.

Agrego´ que lo que buscan con estas acusaciones es desprestigiar su campan~a y el buen trabajo hecho durante estos an~os. “Vamos ganando y por eso buscan atacar la campan~a”, sen~alo´ la candidata a la alcaldi´a.

"Nosotros siempre invitamos a que hagan las denuncias respectivas. Lo que nosotros hemos notado es que este tipo de noticias se activan cada vez que hacemos un movimiento fuerte de mover justamente personas que esta´n trabajando en vi´a pu´blica y que tienen mucha quejas de parte de los vecinos", denuncio´ Saldan~a Herna´ndez.

Margarita Saldan~a reitero´ su posicio´n respecto al retiro de comerciantes ambulantes: "Si alguien tiene pruebas de estas acusaciones, los invito a que las presenten. Nosotros no estamos realizando ninguna accio´n ilegal. Estamos comprometidos con el bienestar de Azcapotzalco y con el cumplimiento de la ley. Si hay alguien que esta´ solicitando dinero a los comerciantes, les pido que lo denuncien para que se tomen las medidas correspondientes”.

