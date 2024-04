Estoy agradecida por los años de trabajo junto a clavadistas en México: Ma Jin

Ma Jin, entrenadora nacional de clavados, fue entrevistada por Édgar Valero para Los Profesionales del Deporte en El Heraldo Radio, en donde habló un poco sobre su trayectoria profesional en México, su trabajo cotidiano junto a talentosos deportistas mexicanos así como su opinión respecto a la preparación de los clavadistas rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Yo estoy disfrutando del trabajo del equipo de clavados, siempre agradecida por la oportunidad; ya son muchos años que estoy en México con interés", aseguró la entrenadora, quien desde hace algunos años ha comenzado a trabajar con niños en México: "Ya pasaron algunos años (de Beijing 2008) y sigo trabajando, yo me sentí bien por el trabajo y los resultados ya están. Ahora ya tocó (trabajar) con niños", entre ellos Osmar Olvera, así como con otros jóvenes, contó.

Sigue leyendo:

Muere José Armando, el aficionado de Cruz Azul que decidió abandonar las quimioterapias

Llega a México la BKFC, nuevo deporte de contacto

Ma Jin, originaria de China, dejó su país en el año 2003 con destino a la Ciudad de México, en donde finalmente se instaló, con el objetivo de dar a conocer su conocimiento en los clavados, así como sus técnicas y disciplina, meta que ha cumplido con creces con los clavadistas mexicanos. Actualmente trabaja en el cierre de preparación de sus deportistas de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fue en la Ciudad de México en donde Ma Jin se instaló para convertirse en entrenadora de la Selección Nacional de clavados y aunque inicialmente no contemplaba quedarse por mucho tiempo en territorio Azteca, el compromiso de sus alumnos hacia este deporte y su trabajo, así como el cariño hacia ella terminaron por convencerla de lo contrario.

"Yo cada día con los muchachos entrenamos 8 horas, después comemos, entonces pasan más tiempo conmigo que con su familia, por eso ellos me quieren, entonces yo me encargo y me hago responsable de su trabajo", contó la entrenadora en El Heraldo Radio. Uno de esos jóvenes es Osmar Olvera, hijo de Sergio Olvera, reconocido quaterback de las Águilas Blancas del IPN.