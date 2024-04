Trazan su presencia en el diseño gráfico

Con el objetivo de destacar la importancia que tienen los profesionales del Diseño Gráfico en la sociedad y en el mundo comercial, en 1991 se estableció el 27 de abril de cada año como el Día Internacional del Diseño Gráfico, fecha impulsada por el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, la cual fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas.

En el caso de México, específicamente en la academia, esta disciplina comenzó a tener presencia entre las décadas de 1960 y 1970, cuando en las universidades se empezaron a impartir los primeros cursos de Diseño Gráfico. En la actualidad, según datos del IMCO, esta disciplina ocupa el puesto 22 de las carreras con mayor cantidad de alumnos a nivel nacional.

Durante 2023, 217 mil estudiantes egresaron de la carrera de Diseño y Comunicación Gráfica y Editorial (según datos del IMCO), siendo las mujeres las que encabezaron la matrícula con 52 por ciento.

“Me parece que actualmente, las mujeres en el diseño estamos trabajando en conjunto para lograr varias cosas”, dice en entrevista Rut Jazmín Ruiz Cárdenas, licenciada en Diseño Gráfico, quien forma parte de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) de la UNAM.

Y es que, si bien, las mujeres han estado durante varios siglos inmersas en este rubro, por muchos años no se les reconoció, por lo que, actualmente, las diseñadoras gráficas trabajan por “nombrar y reivindicar los aportes de las mujeres que vienen antes de nosotras”, así como aportando “desde nuestras propias áreas, una perspectiva que no perpetúe estos roles y estereotipos de género”, resalta Ruiz Cárdenas.

Justo han sido estas perspectivas que se han dado con el ingreso de las mujeres a esta materia, lo que dio paso a hablar de Diseño Gráfico con perspectiva de género, que se centra en “representar diferentes corporalidades, diferentes tonos de piel, diferentes capacidades”, etc. “Creo que lo que se puede lograr desde el diseño es algo súper importante”, señala la diseñadora gráfica.

“Lo que yo he notado es que queremos transformas el diseño en una herramienta que sirva para sensibilizar, incluir, representar y sobre todo no revictimizar”, es por esa razón que Rut hace un llamado a las jóvenes diseñadoras a que hagan otro tipo de diseño, “a lo mejor no nos van a enseñar en la carrera cómo incorporar la perspectiva de género, pero hay gente allá afuera haciéndolo, hay gente proponiendo cosas diferentes y creo que es importante salirnos también un poco de la academia y explorar qué hay allá afuera para transformar desde donde estamos”.

PAL