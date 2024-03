Fans mexicanos respetan petición de Placebo y no graban con celulares

La banda inglesa Placebo se presentó la noche de este martes en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, ante más de tres mil personas, en donde se confirmó que sus fans mexicanos los respetan, ya que la agrupación pidió que no se grabara el concierto con los celulares, para poder disfrutarlo y la gente les hizo caso.

Fue a las 21:32 cuando la agrupación salió al escenario, con un look totalmente en negro y con una pantalla fragmentada atrás complacieron a sus fans con gran parte de sus éxitos como “Scene of crime” y “Bionic”

En varias ocasiones pidieron que el público aplaudiera al ritmo de sus temas.

“Muchas gracias y bienvenidos a todos, mi nombre es Brian y el nombre de mi grupo es Placebo”, fue lo que dijo el vocalista en español.

“Esta canción es para mi hermano que esta en el cielo” para interpretar el tema “Happy birthday in the sky”, mientras que el público iluminó el recinto con pequeñas velas, a lo que Brian Molko hizo una seña de agradecimiento.

Siguieron canciones como “Twin deamons”, “Spies”, “Soulmates”, en la noche nostálgica que ofreció el grupo formado en 1994 en Londres.

En un momento del concierto Brian Molko pidió que se encendieran las luces para pedirle a un hombre que se encontraba en las primeras filas que se quitara los lentes oscuros y dejara de grabar el concierto si no terminaría el show.

Inmediatamente dijo “no me hagan enojar otra vez” y siguió con “Try better next time”, para seguir con “Two many friends”.

Los músicos siguieron el recital ya sin contratiempos y recibiendo la entrega de sus seguidores al cantar éxitos como “Exits wunds”, “Slave to the wage” y “Song to say goodbye”.

Para continuar con “The bitter end”, una de las más esperadas por sus seguidores, para seguir la adrenalina con Infra-Red.

Para el cierre del concierto se escucharon “Taste in men”, “Fix yourself” y “Running up that hill” para dar por terminada su actuación de casi dos horas.

PAL