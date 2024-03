Damien Hirst invade el Museo Jumex

La vida, la muerte y la naturaleza son el eje central de la exposición Damien Hirst. Vivir para siempre (por un momento), primera retrospectiva del artista que se realiza en México y América Latina, que inaugura hoy y permanece hasta el 25 de agosto en el Museo Jumex.

En conferencia de prensa, Ann Gallagher, curadora de la muestra, explicó que se exhibe el trabajo realizado por el coleccionista a lo largo de tres décadas, sin embargo, “el objetivo no es sólo presentar obra emblemática, sino adentrarse en la evolución, complejidades y pensamiento Hirst”.

“El título de la exposición deja claro que el corazón de la obra del artista es el tema de la muerte, la ciencia, la anatomía y el conocimiento del tiempo”, explicó la escritora inglesa, quien refirió que la creación que se presenta en el recinto es una respuesta contemporánea al momento que atraviesa el arte actual.

Kit Hammonds, curador en jefe del Museo Jumex, indicó que la exhibición plantea preguntas pertinentes relacionadas con el valor cultural y el gusto, además de hacer visibles cuestiones fundamentales como la existencia, la religión y las creencias.

“Vivir para siempre examina la extraordinaria práctica de Hirst y la gama de medios con los que el hombre intentan retrasar y desviar la inevitabilidad de la muerte, ya sea a través de la ciencia médica, el arte o incluso la riqueza, motivos por los que en su producción persiste la interacción entre la belleza y el horror, confiriéndole un tono gótico contemporáneo que sitúa a la muerte como parte de la cultura”, dijo.

En el recinto de arte contemporáneo se pueden apreciar las obras más conocidas del artista como Medicine Cabinet, armarios blancos y estériles que contienen medicamentos para todas las partes del cuerpo; Natural History, una serie que presenta animales en formol que cuestionan el temor de enfrentar a la muerte; Spot Paintings, pinturas de puntos que juegan con los detalles del color, la geometría, el dibujo y la composición; Cherry Blossoms, una serie de pinturas en las que adopta el método de puntillismo de los postimpresionistas franceses; Judgement Day, una vitrina de cristal chapada en oro y acero que acumula filas de zirconias y diamantes que reflexionan sobre cómo el capitalismo sustituyó a la religión; Crematorium, una pieza con forma de cenicero que contiene colillas de cigarro para abordar la relación entre la vida y la muerte; y The Virgin Mother, una escultura de 10 metros de altura que forma parte de sus modelos de gran escala relacionados con la enseñanza anatómica; por mencionar algunas.

“Las metáforas, juegos, alusiones y dobles sentidos que se entretejen dentro y fuera de la obra de Damien Hirst no se limitan a repetir lo que la imagen muestra visualmente, de manera que en los intersticios entre la imagen y las palabras es de donde emerge todo el significado”, expresó Hammonds.

La muestra, que se conforma por 57 piezas entre óleos, esculturas e instalación, no exhibe ninguna de las obras que se encuentran envueltas en la polémica por la investigación del diario The Guardian, la cual especula que al menos tres de las esculturas emblemáticas de Hirst (Cain and Abel, Dove y Myth Explored, Explained, Exploded) no fueron realizadas en los años 90, sino 2017.

“Quiero que seamos respetuosos con eso, él ya emitió su postura al respecto, no tengo nada que decir”, finalizó.

-Es la primera exposición de Damien Hirst que se realiza en México y América Latina.

-Entre las piezas más importantes se encuentra For the Love of God, un cráneo cubierto con incrustaciones de diamantes que se inspira en la cultura azteca.

-Presenta lienzos cubiertos con alas de mariposa que aluden a la trascendencia del mundo material.

-La exhibición hace visible los intereses del artista como la vida y su brevedad, la belleza, el capitalismo, la religión y la muerte.

-Damien Hirst ha expuesto en diversos países como Francia, Italia, Londres, Estados Unidos e Israel.

-30 años de carrera tiene.

-1995 año en que recibió el Premio Turner, el galardón artístico más prestigioso de Reino Unido.