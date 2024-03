Mónica Huarte evoluciona en la actuación

Mónica Huarte puede ser mamá de un “niño puberto” en “40 y 20”, una que batalla con el duelo de un adolescente en “Oliverio y la piscina” o una, totalmente controladora en “Réquiem”, ella disfruta que desde hace ocho años le den este tipo de papeles porque la retan mucho más como actriz.

“No tengo ningún problema (con estos personajes), porque vas creciendo, no puedes esperar ser la protagonista juvenil toda la vida. Ya estoy en los cuarentaytantos y eso me lleva a otro tipo de personajes, pero la madurez y la actriz que tengo hoy es deliciosa”, afirmó la actriz, de 42 años.

Huarte inició su carrera a finales de la década de los 90, con personajes de apoyo, pero su trabajó empezó a destacar en cintas como “Cansada de besar sapos” en 2005 y poco a poco obtuvo papeles más estelares, como el que hizo el año pasado en “Señora Influencer”, un thriller del que está orgullosa.

Por eso, es que ahora goza también los papeles donde es una mamá, especialmente cuando son tan ajena a ella, como en la obra de teatro “Réquiem”, la cual arranca temporada el 15 de marzo en el Foro Shakespeare, donde interpreta a “Emma Solis”, una fiscal dura y fiel a sus ideales, que está a favor de la pena de muerte para mejorar a la sociedad, y aunque no se ve a su hijo en escena sí se menciona constantemente.

“Me estuve preguntando en casa ¿cómo es esta madre?, me imagino que ha de ser una mujer que como mamá es súper exigente, seguro quiere controlar todo lo que su hijo haga y no le ha de permitir tener ni un sólo error, así que me gusta, porque es muy diferente a mí”, contó la actriz.

Este papel la reta, porque es totalmente contrario a ella, Huarte no cree que la pena de muerte sea la mejor opción para acabar con tanto crimen, pero también se define como un ser de paz y amor, por lo que lleva ya varias semanas ensayando y considera que está a nada de encontrar el carácter del personaje.

Alberto Estrella la acompaña en esta obra, con el personaje de “Michael Banks”, un sacerdote que se engancha en un debate con “Emma” por defender la vida de los prisioneros que están condenados a morir. “Es un tipazo, siempre me ha caído muy bien. Nunca habíamos trabajado juntos y estoy impactada del ser humano que es. Además es súper lindo convivir con él y constantemente hablamos fuera de la obra”, detalló.

MAMÁ CONTROLADORA

Otra progenitora que a la que le encantó dar vida es a “Matis” en “Es por tu bien”, donde comparte reparto con Kate del Castillo y Consuelo Duval, quienes también interpretan a mamás aprensivas que no quieren soltar a sus hijos y le hacen imposible la vida a sus nueras.

En 2007, ganó su primera Diosa de Plata por su trabajo en “Cansada de Besar Sapos”.

Dos años más tarde, recibió otra estatuilla por su papel de “Rita” en “Volverte a ver”.

Hizo tres espectáculos de Stand Up Comedy y los interpretó ella misma.

Protagonizó un comercial en 2013, junto a Messi y Christiano Ronaldo.

1997 entró al mundo del entretenimiento.

66 créditos tiene como actriz.

