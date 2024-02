20 años a la vanguardia

Zona Maco, la feria de arte más importante de Latinoamérica, celebra 20 años de vida no sólo con una edición especial y con nuevos programas, sino también con una profunda reflexión y con una revisión histórica de su devenir en el mundo del arte en el siglo XXI. Es, pues, un corte de caja y es también la certeza de que se ha tratado de un trabajo evolutivo.

"Estamos conscientes de nuestra evolución y de que hemos avanzado desde muy diferentes procesos, por ejemplo, hay programas o ideas que se materializan hasta tres años después de que se plantearon por primera vez.En este sentido, Zona Maco siempre va a ser una continuidad y siempre va a ser una manifestación de conversaciones. Sin embargo, nos interesaba pensar en una edición de aniversario", explica en entrevista Direlia Lazo, la nueva directora artística de Zona Maco.

Así, añade Lazo, quien se integró a la feria como responsable de Zona Maco Ejes en 2022 y 2023, hicieron un análisis de lo que se ha hecho desde el inicio hasta este punto, de todos los programas que surgieron y de cómo para la feria fue determinante tener voces curatoriales que respaldaran sus objetivos, de ahí que, de hecho, se crearon ejes como Diseño y Sur.

"Esta visión nos ayudó a pensar en una edición que diera cuenta del largo recorrido".

Lazo añade que secciones como Ejes y Sur, curadas por expertos de primera línea como Adriano Pedroza, curador de la Bienal de Venecia o Pablo León de la Barra, curador para Latinoamérica del Museo Guggenheim en Nueva York, marcaron la identidad de la feria.

Ellos, junto con todos los especialistas lograron que Zona Maco se convirtiera en un espacio de conversación y de toma de riesgos, y, sobre todo, de apuesta por la creación joven.

"Ejes ha sido, desde sus inicios, un concepto que va sobre el riesgo. Por ello, este año es sumamente atrevida porque se ha desarrollado de manera profunda y comprometida. Nosotros muy agradecidos con la experiencia de crear un programa a la altura de su propia historia y con la misma intención de mirar con atención, proponer y arriesgar", ataja Lazo, quien también ha sido directora de exposiciones de Faena Art en Miami y Buenos Aires.

En este sentido nace Formas, un programa especial en conmemoración del 20 aniversario, en el que las galerías de mayor trayectoria en la feria presentarán proyectos históricos o site-specific, entre los que destacan la Galería Alfredo Ginocchio y Manuel Lozano, Arróniz Arte Contemporáneo y Mauro Giaconi, CURRO y Mauricio Alejo, Galería de Arte Mexicano y Carlos García Noriega, Kurimanzutto y Gabriel Kuri, OMR y Eduardo Sarabia, entre otros.

"Está enfocado en esculturas e instalaciones a gran escala que van a estar ubicados en espacios comunes como pasillos e intersecciones; le tengo especial cariño no sólo por estar en el proceso de crearlo y lanzarlo, sino también porque devuelve un poco la mirada a las galerías que más tiempo llevan en la feria y decidimos invitar a las que mayor recorrido llevaban y que presentaran proyectos especiales, es un reconocimiento para quienes han apoyado el crecimiento de la feria. En este sentido vamos a tener piezas históricas, piezas de calidad de museo; pero también obras creadas específicamente por artistas muy jóvenes para el contexto de la feria y una pieza icónica de Julio Le Parc: esta gran esfera roja, que es de sus trabajos insignia, y él ha creado una para el aniversario", abunda.

La edición está conformada por un programa muy versátil con esculturas a escala, con interacciones, piezas inmersivas y otras apuestas que, de alguna manera, marcan el rumbo que tomará bajo la mirada de Lazo.

"Me interesa solidificar las relaciones institucionales, los premios y tejer este reconocimiento entre galería-artista-institución, quiero contribuir a la emancipación y la presencia del arte latinoamericano en otros contextos. Zona Maco ha trabajado en crear ese camino y me siento motivada para continuar", ataja.

Tras estar al frente de Ejes por dos años, la mirada también está en la tendencia y en la invitación a tener conversaciones actuales e incluso incómodas con el objetivo de provocar preguntas y reflexiones de las galerías, los artistas y los visitantes.

Ejemplo de ello es la integración de Bernardo Mosqueira como curador de Zona Maco Ejes, que en esta edición destaca a los artistas que ahondan en el intrincado vínculo entre placer y política.

"En el arte contemporáneo hay una vertiente cada vez más fuerte hacia esta temática, se puede ver en exposiciones institucionales con estéticas que salen de los moldes. Es un tema tan latente que sí valía la pena, aunque no fuera lo típico que harías en una feria. Me encanta ver el pasado, pero el presente da identidad a las ferias", sostiene la también fundadora de Havana Art Weekend y Together.

Finalmente, Lazo apunta que Zona Maco, más allá de fomentar el mercado del arte y de ser testigo de su evolución en 20 años, se convirtió en una plataforma para crear públicos.

"He estado en bastante ferias y suelen ser frecuentadas por públicos profesionales, pero en Zona Maco hay una frescura, un ambiente súper jovial, un público tan general y tan versátil, tan único; hay galerías que dicen que nunca habían visto tal cantidad de personas en un fin de semana; incluso, pensando sólo en el mercado, también es interesante porque se desarrolla diferente, pienso en el coleccionismo: hasta el último minuto se pueden cerrar cosas muy grandes".

Por Alida Piñón

