Pongo el corazón por delante: Marina del Pilar Avila

Marina del Pilar Avila es la primera gobernadora de Baja California, estado de vital importancia para la vida económica del país, principalmente por la relación comercial con Estados Unidos. Indicó a Heraldo Media Group que es una mujer de retos, que asume el costo de las decisiones que toma, siempre anteponiendo el bienestar de los bajacalifornianos.

Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, aseguró que su gobierno ha generado en la ciudadanía un nivel de confianza que le permite hacer cosas cotidianas como una bajacaliforniana más, pues cuando sale a la calle recibe el amor de la gente, lo que la llena de satisfacción.

“Yo hago el super, me voy a comer tacos, salgo normal a hacer mis compras habituales. Y pues voy por la calle y me encuentro con ese cariño de la gente. Una vez una señora me dijo: Marina nadie le tira piedras a un árbol que da frutos, cuentas con todo nuestro apoyo”, compartió.

La mandataria indicó que ese afecto de la población no lo había visto antes en el estado con ningún gobernante, lo cual la motiva a dar todo en su mandato.

En entrevista con Alejandro Cacho para Perfiles de Heraldo Media Group, Marina del Pilar señaló que pone el corazón por delante en la toma de decisiones, pensando siempre en el beneficio colectivo, sobre todo en los que menos tienen.

“No a todos les va a gustar lo que estás decidiendo, pero lo haces pensando en el beneficio colectivo. Siempre hemos puesto el corazón por delante, ése es el eslogan de mi gobierno y más que un eslogan es una forma de gobernar, de vivir, de tomar decisiones y ponerse en los zapatos de la gente, de quien más lo requiere, de quien confía en ti”, dijo.

Avila Olmeda expuso que como gobernadora ha tenido retos, sin embargo, mantiene una filosofía en la que todo en la vida es para aprender, construir para buscar siempre lo mejor y en el servicio público, para mejorar la vida de la gente, por ello, se ha esforzado en tomar las mejores decisiones en beneficio del pueblo de Baja California, sobre todo de los más vulnerables.

En la charla, la morenista compartió que si bien no suele frustrarse, pues eso no le genera un avance, una cosa que sí le incomoda son los tiempos burocráticos para realizar obra pública.

“Tanto tiempo para poder hacer una obra, son meses los que pueden pasar únicamente para licitarla, para concursarla, entonces eso frustra, porque uno quisiera que las cosas fluyeran más rápido”, dijo.

Señaló que el desafío como una gobernadora joven y de un estado fronterizo es no ver todos los temas como un problema, por ello no se queda quieta, sino busca y genera las condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente.

Marina del Pilar precisó que un deber de un gobernante es no esperar a que las cosas se resuelvan solas, sino que hay que salir a buscar los empleos, crear las condiciones en las universidades, en la iniciativa privada, con el gobierno federal, con los ayuntamientos, con las autoridades binacionales, pues la relación con Estados Unidos tiene que ser muy estrecha, al tener como vecinos a los estados de California y Arizona.

“Mi estado tiene muchos retos, somos la frontera más importante de este país, Tijuana- San Diego, la frontera con California, pues no es un tema sencillo. El reto es no quedarte quieto, no quedarte esperando a que las cosas cambien por arte de magia”, indicó.

La gobernadora precisó que así como el estado tiene problemas, también la entidad y el país ofrecen oportunidades para seguir generando bienestar a la gente.

Comentó que Baja California es un territorio formado por migrantes, por ello ha brindado atención a todas las personas que llegan ahí persiguiendo un sueño, creando condiciones para que la población extranjera pueda participar en las actividades económicas y sociales que ofrece el estado.

“Por algo salieron de esos lugares de origen, uno no se va de su lugar de origen nada más porque sí y Baja California es un estado de migrantes, mi mamá viene de Ciudad Obregón, Sonora, mi papá de Aguascalientes, yo ya soy una generación bajacaliforniana, sin embargo, pasaron muchas generaciones que fueron llegando de muchas partes de la República y del mundo, como sigue pasando actualmente", subrayó.

Marina del Pilar puntualizó que como mujer tiene el compromiso de seguir luchando para continuar abriendo el camino a otras mujeres que están luchando por un espacio de igualdad.

“Dentro de Morena, las mujeres (gobernadoras) hemos generado una hermandad, nosotras nos apoyamos, nos empujamos, nos empoderamos. Somos las que hemos llegado, pero hay que abrirle ese camino a las que vienen, a nosotras nos toca abrir el camino a las miles de mujeres que están luchando por espacios, así como otras ayudaron para que nosotras llegáramos”, dijo.

"Creo que algo que te frustra nunca va a generar un cambio positivo"

“Las decisiones que uno toma son decisiones difíciles y no a todos les gustan"

“Sí, soy una gobernadora joven, la más joven que ha tenido Baja California y muy comprometida con salir a promocionar a Baja California para mejorar la vida de la gente"