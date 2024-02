IMSS y gobierno de Baja California entregan 512 bases a trabajadores del OPD IMSS-Bienestar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno de Baja California entregaron las primeras 512 bases a trabajadoras y trabajadores que desde hoy se incorporan a los servicios de salud del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, acto que reconoce el trabajo digno, con prestaciones, seguridad laboral y crecimiento personal al formar parte de una nueva institución federal pública y gratuita.

Desde el recinto Baja California Center, en el municipio Playas de Rosarito, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, hicieron la entrega simbólica de 10 certificados de basificación en representación del personal de salud que forma parte del Modelo de Atención a la Salud (MAS) IMSS-Bienestar.

Sigue leyendo:

Pongo el corazón por delante: Marina del Pilar Avila

Marina del Pilar resalta avance de obras federales en Baja California

Una institución de atención médica para las personas sin seguridad social

Zoé Robledo hizo un reconocimiento a los trabajadores de la salud que recibieron su plaza, y que junto al gobierno federal y estatal contribuirán en la construcción de una institución federal de atención médica gratuita y de calidad para las personas que más lo necesitan.

“Esta basificación parte de la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda cree sus plazas, sus plazas no eran vacantes, eran eventuales, eran sin fuente de financiamiento, por eso no los contrataban, por eso no les daban la base y mantenían este esquema que era tan doloroso, incluso inhumano mantener así al personal que se dedica a la salud y a la atención de las personas”, dijo.

El titular del Seguro Social subrayó que en esta primera etapa donde se hace entrega de 512 bases, el 67 por ciento son mujeres, lo cual es un acto de justicia con doble sentido. “No se puede construir un sistema de atención médica para la gente sin seguridad social, que es la gente que menos tiene, la más pobre, con dignidad, si no había justicia laboral”.

Refirió que las trabajadoras y los trabajadores deben de estar orgullosos de sumarse al IMSS-Bienestar, porque en los anteriores gobiernos la situación laboral de las personas era lo último que les preocupaba.

“El presidente López Obrador así lo dispuso, planteó que había que hacer una institución de atención médica para las personas sin seguridad social, desde luego con inversiones en infraestructura, equipamiento y con la garantía de los insumos”, dijo.

Baja California pasará de Zona 2 a Zona 3

Zoé Robledo señaló que este acto de justicia laboral y social para los trabajadores basificados generará que nadie más les llame eventuales, precarios o irregulares, porque en realidad su labor era constante, de calidad y con buenos resultados. Además, a partir del 16 de marzo Baja California pasará de Zona 2 a Zona 3, lo cual significará una mejor retribución para este sector.

En su intervención, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo que la basificación constituye un acto de justicia y dignidad en beneficio de las y los trabajadores de la salud, que entregan su vida por salvar la de los demás y que no habían sido reconocidas y reconocidos adecuadamente.

Consideró que la acción conjunta entre el gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno del estado pone fin a una injusticia histórica, ya que durante años el personal de salud estuvo sometido a contratos eventuales que no le daba certeza respecto a su calidad de vida.

Agregó que el IMSS-Bienestar no solo representa que México fortalezca sus alcances para llevar la salud a todas y todos los mexicanos sin importar su condición social y económica, sino también el pleno reconocimiento por parte de la autoridad de los derechos laborales del personal de salud, asegurando para ellas y ellos un mejor futuro.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud y representante presidencial, doctor Ruy López Ridaura, dijo que este hecho es histórico para la entidad y el avance de la transformación del sistema de salud. “Se ha logrado el objetivo de ir avanzando en esta transferencia”.

Externó que en el proceso de federalización se trabaja para asegurar que la infraestructura sea la adecuada, contar con el abastecimiento de medicamentos, reducir la brecha de personal con una mayor contratación y otorgar justicia laboral a aquellos trabajadores que han tenido contratos temporales, sin condiciones dignas y precarias.

“Reconozco el liderazgo del maestro Zoé Robledo que en esta visión no solamente desde una de las instituciones sino desde el sector mismo, ha logrado que todo mundo trabajemos juntos coordinadamente para lograrlo”, externó.

En representación de las y los trabajadores que recibieron su base, María Camacho Verdugo, Auxiliar de Enfermería del Hospital General de Ensenada, reconoció el cumplimiento de la entrega de plazas para los trabajadores que esperaban obtener este logro que permitirá planear un mejor futuro para ellos y sus familias.

“Se hizo justicia, nuestro trabajo ha sido recompensado, valió la pena nuestra perseverancia, disciplina y nuestro esfuerzo para lograr esta oportunidad que hoy se nos brinda”, señaló.

srgc