Sedema supervisa los trabajos de recuperación del río y la barranca Tacubaya

Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, informó que en la barranca y río Tacubaya se realizan dos tipos de tareas para mejorar las condiciones de esta Área de Valor Ambiental, una es el saneamiento de las distintas descargas que llegan a este cauce del río, así como la restauración de toda la barranca.

Durante un recorrido por la zona, la servidora pública destacó que el trabajo realizado será un ejemplo para el tratamiento del resto de los arroyos de la ciudad y para el resto del país. Trabajos de este tipo se han realizado en la capital desde la administración de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México.

Autoridades durante el recorrido en barranca Foto: Sedema

La dependencia indicó que como parte del trabajo de restauración en la barranca se está reintroduciendo vegetación nativa, para recuperar el suelo, mejorar las condiciones del hábitat para la biodiversidad y de la vida silvestre.

Sedema pide el apoyo de ciudadanos

La Sedema pidió la cooperación de las vecinas y vecinos que habitan cerca para cuidar de estas zonas y así permitir que perduren los beneficios de estas labores. Además, recordó que estos espacios ofrecen diversos servicios ambientales.

“Un mensaje particular, una solicitud particular a las y los vecinos de esta zona del río Tacubaya es que, así como hemos saneado, como hemos retirado y limpiado miles de toneladas de residuos que estaban acumulados en esta zona, que no tiren basura hacia el cauce, que nos ayuden a cuidar, que nos ayuden a mantener limpio y a mantener este trabajo tan importante que estamos haciendo en este río y en esta barranca”, comentó Marina Robles.

El rescate de ríos y barrancas se realiza en diversas zonas de la CDMX Foto: Sedema

Finalmente, las autoridades ambientales recordaron que a través de las barrancas escurre naturalmente el agua de lluvia, formando así manantiales, riachuelos y ríos que alimentan los mantos acuíferos de los que se abastece a la ciudad, por tal motivo, son reconocidas como Áreas de Valor Ambiental.