Gálvez, se deslinda de plan contra AMLO

La precandidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se deslindó de una posible estrategia en redes sociales para acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un narcopresidente.

La senadora con licencia afirmó que el titular del Ejecutivo Federal “trata siempre de ver a su enemigo en mi persona, pero no tiene nada que ver, no tengo dinero para impulsar esos tuits”.

En sus redes sociales Gálvez también denunció que filtraron su número telefónico pero aseguró que no lo cambiará, pese a que ha recibido mensajes de odio, pero también muestras de cariño. “Preocúpense porque esto ya nadie lo para”, advirtió.

Tras participar en un evento de Acción Nacional, la aspirante presidencial reviró que quien tiene granjas de bots es Morena y la 4T.

“Tienen centros de bots hasta 300 personas de donde han activado temas en mi contra y hoy que les toca un hashtag que por supuesto, el origen fue él, lo de Propublica y lo del New York Times, pues hay gente que ahí están y yo no tengo nada que ver, pero si él insiste, pues ahí va a estar él y yo simplemente le digo, no, yo no juego sucio y no tengo la lana ni los millones que tiene su candidata Sheinbaum”.

Aseguró que con el tema del presidente López Obrador al revelar información de periodistas en su conferencia de prensa matutina, queda exhibido como un autoritario que está dispuesto a imponer su visión y su manera de gobernar.

“La gente dice, ahora entiendo el saludo a la mamá del Chapo, ahora entiendo el culiacanazo, que sea tan dócil y cortés con los delincuentes. Él tiene la culpa y la verdad de las cosas es que habría que conocer el contenido de la investigación”, dijo la precandidata de Fuerza y Corazón por México.

