Leslie Pérez, fotoperiodismo para transformar

Cuando era niña, Leslie Pérez asistió innumerables veces a presenciar el desfile del 16 de septiembre con su padre. Él fue quien creó en ella la fascinación por lo social, por las multitudes, seducción que le ayudó a saber “que cada persona es una historia”.

La fotorreportera, colaboradora de El Heraldo de México, dice que desde muy joven sintió la enorme necesidad de dar voz a quienes no la tenían, documentando su realidad.

“La fotografía ha sido vista como acompañamiento del texto cuando en realidad funge como un documento que abona a que la gente no olvide, forma parte de la memoria colectiva e individual de la sociedad”, enfatiza.

Además de su formación profesional, Leslie se vio obligada a buscar talleres “costeables” que le permitieran conocer más a fondo la disciplina; así llegó al curso de Jesús Villaseca, quien con sus clases y conocimiento la dotó de inspiración para construir su propio camino. “A partir de ese momento supe que quería hacer fotografía, que ayudara a la gente, que presta su voz y su historia, para hacer justicia”.

Pérez comenzó a retratar marchas como la del 2 de octubre, mítines por los desaparecidos y movimientos como #YoSoy132, que buscaba la democratización de los medios de comunicación y la lucha estudiantil de nivel superior contra la imposición mediática gubernamental.

Esos acontecimientos “me han llevado a interesarme cada vez más en las movilizaciones sociales, en las luchas de las mujeres, las protestas contra la violencia feminicida y la exigencia por la búsqueda de los desaparecidos”.

Sin duda, agrega, “he cumplido muchos sueños y he vivido experiencias que no podría tener si me dedicara a otra cosa, como el acceso a ciertos lugares, historias y experiencias que otro trabajo no te da… realmente no me veo sin mi cámara, sin escribir, no me veo haciendo otra cosa, no me veo sin salir y sin hablar con la gente”, sostiene.

