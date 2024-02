Zayra Ruiz a la conquista de Europa

Zayra Ruiz nació en Michoacán y está orgullosa de su estado y de su casa, Zamora.

Su voz, primero como mezzosoprano y, después, como soprano la han llevado a tener un amplio y versátil repertorio que va del periodo barroco al contemporáneo: ópera, zarzuela, oratorio, canción fina de concierto, pero también folclore mexicano; además, ha participado en numerosos conciertos como solista, tanto sinfónicos y música de cámara.

Ahora, dice, tiene sueños cada vez más ambiciosos: conquistar los teatros más importantes del mundo como el MET de Nueva York y la Scala de Milán.

“Me gustaría cantar en el gran coliseo milanés, la Scala de Milán; también quiero ir Estados Unidos y presentarme en el Metropolitan Opera House de Nueva York, sería otro reto por lograr”, dice la cantante y acota: “Pero en España tenemos el Teatro Real”.

Y es que la cantante, ganadora de varios premios internacionales, entre ellos el primer lugar en el Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco (España) y el Premio del Público del onceavo Festival D’Art Vocal (Canadá) y el Mérito de las Artes por ASPEVAZA (México), está en España para seguir conquistando los escenarios europeos.

Recientemente se presentó en el Teatro Villamarta en Jerez, acompañada de artistas como Maribel Ortega, Carlos Daza y Manuel de Diego. “Ver a la gente vibrar y disfrutar con mi canto me da mucha satisfacción, ser el canal para transmitir sentimientos a las personas que vienen a verme es lo más grande que puede pasarme”

Su historia, explica, es particular y es que empezó su carrera hace 15 como mezzosoprano, cambiar de tesitura ha sido un gran trabajo que le ha permitido interpretar más roles y repertorios.

“Era mezzosoprano y hace poco tiempo he cambiado a soprano, no es algo muy común en la carrera; en realidad suele pasar lo contrario. Cuando decido cambiar de residencia de México a Europa había muchos proyectos y, a la vez, muchos cambios y retos por delante. El cambio fue de mucha responsabilidad. Ahora sólo queda seguir hacia adelante para dar lo mejor”.

Y agrega: “Con Carmen aprendí mucho y tuve grandes satisfacciones porque me siento muy ella. Me identifico mucho con la mujer guerrera, que lucha por sus ideales, que habla lo que siente, siempre desde el respeto; también me gusta todo el repertorio que cantó María Callas, pero igualmente me encanta Tosca, Butterfly, Traviata, en la que ahora estoy trabajando y es un gran reto, como todos a los que me estoy enfrentando”.

Trabajar en estos roles, apunta, ha implicado un proceso "porque hay que saber vivirlas como actriz"; ahora, finaliza, sus personajes los disfruta de otra manera.

POR VERÓNICA BENJUMEDA

