AMLO garantiza continuidad de la 4T: “Quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento

A 14 días de iniciar las campañas presidenciales y a siete meses de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes desde Michoacán que quien lo va a sustituir “tiene el mismo pensamiento” que él para continuar con la Cuarta Transformación (4T) del país.

Sin mencionar nombres, pero en alusión a la candidata de su partido Morena, del PT y del Verde, Claudia Sheinbuam, el tabasqueño dijo en un evento masivo en Morelia que se va a "retirar tranquilo” el 1 de octubre, cuando entregue la banda presidencial.

“Este movimiento va a continuar, va a seguir la transformación y no hay marcha atrás, se los digo. Por eso estoy contento. Ya me faltan siete meses y días, pero estoy absolutamente seguro. No puedo decir más cosas porque me pueden sancionar o cepillar, pero sí les digo que quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas, y por eso me voy a retirar tranquilo”, dijo en el Estadio ‘Venustiano Carranza’ de Morelia.

López Obrador encabezó en Morelia el evento de supervisión de Programas para el Bienestar, acompañado del gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, y titulares de programas sociales federales.

Entre aplausos, el primer mandatario del país garantizó que después de su gobierno continuarán llegando los apoyos directos a millones de mexicanos a través de los programas sociales, y urgió a que sean protegidos en la Constitución a través del paquete de iniciativas que propuso al Congreso el 5 de febrero pasado.

“Para que, esté quien esté en la Presidencia, ya no puedan quitar lo que se ha conquistado con la participación de la gente. Eso es lo que va a garantizar que siga el apoyo a los jóvenes”, resaltó.

