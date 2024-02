AMLO anuncia en Colima que México tendrá el mejor sistema de salud del mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó su promesa de que México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca, pero agregó que no solo eso, sino que será el mejor del mundo.

De visita en la capital de Colima, el mandatario federal hizo alusión a las críticas recibidas de sus adversarios sobre el sistema de salud que ha implementado este gobierno y respondió que dicha promesa la logrará en los siete meses y días que le quedan de su administración.

Desde Colima, AMLO promete un buen sistema de salud para el país foto: Especial

“Dicen mis adversarios, porque en una ocasión sostuve que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y ahora les puedo decir que no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, va a ser uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Me canso ganso”.

Detalló que va a garantizar que funcionen bien los centros de salud, que los hospitales estén en buen estado y que los equipos que no falten, así como las medicinas, pues el abasto de medicamentos se va a resolver con la megafarmacia.

“Es es crece el compromiso que estoy haciendo, dicen los adversarios, los conservadores dicen que no voy a que me voy a ir y que no va a funcionar el sistema de salud, yo les digo que antes de irme, me quedan 7 meses y días, va a estar resuelto por completo todo lo relacionado con la atención médica”.