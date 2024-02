“Damnificados de la política neoliberal” buscan justicia en este sexenio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “los damnificados de la política neoliberal” buscan justicia en este sexenio porque ven un cambio en la forma de hacer gobierno.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que por eso grupos afectados por las privatizaciones y los despojos durante los años en los que se implementó el proyecto neoliberal en México.

López Obrador presentó su conferencia de prensa desde Palacio Nacional

FOTO: Presidencia

Grupos vulnerados por el neoliberalismo buscan justicia: AMLO

Dijo que grupos que han exigido justicia por más de 36 años ahora buscan en aquel tiempo respuestas a sus semanas en ese gobierno.

“No están tomando las vías del Tren del Istmo, ¿saben de cuándo es eso? de la época de Zedillo, pero yo entiendo que como fueron despojadas, como fueron maltratados, son damnificados de la política neoliberal y están viendo que ahora se atiende a la gente y hay justicia, que hay justicia y más ahora que ya saben que hay que seguir caminando”, indicó.

López Obrador consideró que en México hay millones de “damnificados” de los gobiernos neoliberales y que ya comienzan a tener justicia.

“Treinta y seis años de políticas antipopulares ¿Cuántos damnificados en 36 años? solo porque no aumentaron el salario, 36 años sin aumentar el salario, pero no solo no lo aumentaban, se reducía el salario perdió en 36 años 70% de su poder de compra”, explicó.

