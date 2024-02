Proponen revocar sentencia contra el periodista Carlos Marín por violación a su derecho de audiencia

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, propondrá revocar la sentencia de la Sala Regional Xalapa que había desestimado las violaciones al debido proceso y al derecho de audiencia que señaló el periodista Carlos Marín, en el procedimiento especial sancionador en su contra por violencia política en razón de género en agravio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

En el proyecto de resolución SUP-REC-358/2023, la magistrada presidenta sostiene que la Sala Regional Xalapa del TEPJF vulneró el derecho de Carlos Marín a una tutela judicial efectiva, porque no advirtió que las autoridades electorales de Campeche cumplieran con las formalidades esenciales dentro del proceso especial sancionador por violencia política en razón de género.

La magistrada buscaría que continuara el caso por violencia política en razón de género. FOTO: Cuartoscuro

La gobernadora de Campeche lo denunció

Tras la denuncia de la gobernadora Sansores San Román en contra del periodista Carlos Marín por comentarios que realizó en el programa del también periodista Joaquín López-Dóriga, difundido el año pasado a través de YouTube, “Joaquín, Marín de do pingüé”, el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) lo sancionó por haber cometido violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral de esa entidad confirmó la sanción.

Marín Martínez recurrió ante la Sala Regional de Xalapa las determinaciones de las autoridades electorales de Campeche por no haber sido respetado su derecho de audiencia, ya que dieron por válidas las supuestas notificaciones realizadas a través de correo electrónico, respecto del procedimiento instaurado en su contra.

La Sala Regional Xalapa del TEPJF consideró infundado el argumento del periodista de que se violó el debido proceso y su derecho de audiencia, y desechó su petición para que se repusiera el procedimiento especial sancionador, por lo que recurrió a la Sala Superior.

El periodista habría emitido un mensaje en contra de la gobernadora. FOTO: Presidencia.

No habría violación al debido proceso de Carlos Marín

Como ponente de este caso, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Soto Fregoso propondrá que se revoque la sentencia de la Sala Regional Xalapa, pues no garantizó ni el derecho a la tutela judicial efectiva de Carlos Marín ni su derecho de audiencia, pues no existe plena certeza de la notificación electrónica practicada al recurrente desde la primera diligencia.

En ese sentido, el proyecto de sentencia explica que la Sala Regional Xalapa no garantizó un estándar mínimo de verificación, ya que dio por válida una notificación presuntamente realizada a través de un correo electrónico que el periodista no proporcionó ni convalidó, así como tampoco se obtuvo un acuse de recibo que demostrara su eficacia, y dicha cuenta la obtuvo el IEEC a través de una búsqueda en internet, lo cual no cumple con las formalidades esenciales de una debida investigación.

GDM