PILARES obtiene 15 medallas en Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos

El Subsistema de Educación Comunitaria Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) informó que sus deportistas seleccionados para participar en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México fueron ganadores de 15 medallas.

Es importante destacar que en las más de 290 sedes de los PILARES, impulsadas en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno de la CDMX, además de enseñar talleres, arte y cultura, pero también se enseña un deporte.

De acuerdo con la Dra. Sheinbaum Pardo, en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes existen actividades deportivas como boxeo, fútbol, taekwondo, entre otras disciplinas del deporte.

PILARES logra 15 medallas de Juegos Deportivos de CDMX

En los Juegos Deportivos organizados por el Instituto del Deporte (Indeporte), de las 15 medallas que recibieron los deportistas de PILARES, cinco fueron de la categoría juvenil: un oro por Andrea Valentina; dos platas por Maricela Bautista y Fernanda Chávez; y dos bronces por Luis Carrasco y Andrey Tellez.

Mientras que las 10 restantes fueron de la disciplina de judo: cuatro oros, dos platas y cuatro bronces. El primer lugar femenil preinfantil, división 27 kilogramos (kg), fue para Carla Ortega, y el segundo lugar para Yamilet Zuñiga. El primer lugar femenil en la categoría baby, división 30 kg se lo llevó Ana Ortega, y el tercer lugar varonil, categoría baby, división 25 kg Sebastián Zuñiga, todo del PILARES “Huayatla”, de la alcaldía La Magdalena Contreras.

Además, el primer lugar en la división 31 kg, Sub 13, fue para Iker Olalde; en Sub 15, la ganadora fue Paulina Ortega, quien avanzó a la competencia regional y será seleccionada por la Ciudad de México. El tercer lugar, en la división 52, Sub 13, fue otorgado a Julián Ocelot; y el tercer lugar en la categoría Cadetes, división 57 kg, fue para Jade Alarcón.