Misivas para la imaginación

Alberto Chimal (Toluca, 1970) creció en una familia poco convencional: “Era una casa de puras mujeres, básicamente, varias generaciones vivieron bajo el mismo techo y la descendencia fue criada entre todos, por necesidad, por costumbre, un modo raro”, recuerda. Como él, a Lluvia, la protagonista de su último libro, también le ha tocado criarse en un ambiente poco común.

De regreso en la literatura infantil, el escritor afronta la necesidad de hablar sobre temas reales a los más pequeños y entrega “Cartas para Lluvia” (Akal Infantil, 2024), una historia entrañable sobre una familia poco convencional, en la que el padre se ha ausentado y la comunicación con su hija sólo sucede a través de cartas.

“Varios momentos de la vida de Lluvia se parecen a los de mi propia infancia, aunque no fue para mí de la misma manera que para ella, fue descubrir que lo que yo creía normal no lo era para otras personas, el tener esa sensación de extrañamiento y un poco también de rechazo, de decir, ‘ay, tu familia es promiscua, tu familia no es normal, a tu familia le falta algo’, algo que siempre me molestó igual que le molesta a Lluvia”, dice Chimal.

Ilustrado espléndidamente por Isidro R. Esquivel, las misivas que la pequeña Lluvia recibe son mensajes llenos de magia y aventuras que la transportan a lugares increíbles y misteriosos, pero también son la posibilidad de que un personaje sensible y candoroso como Lluvia exprese sus sentimientos más profundos.

“La imaginación en la literatura es una manera para mí, pero creo que también para otras personas, de manifestar lo que tenemos en el interior, creo que podemos expresar muy bien nuestra experiencia de lo real con aquello que podemos tocar, cuantificar, medir, pero es más difícil expresar nuestro interior, sobre todo nuestra interioridad individual”, considera.

Aquello que no está previamente dicho mediante un texto, mediante un meme o mediante cualquiera de las formas de comunicación en boga, agrega, “se manifiesta a través de la imaginación, y cuando aparece, o cuando podemos hacer que aparezca, resulta que también hay personas que se identifican con ello”.

A fin de cuentas, Chimal se toma con la misma seriedad escribir para niños, jóvenes o adultos: “Uno puede contar historias muy extrañas, historias muy intrincadas, puedes hacer lo que sea escribiendo para niños, niñas, jóvenes, pero es importante tener conciencia de que uno, de alguna manera, está acompañando a sus posibles lectores en una etapa de vida muy particular, una etapa de descubrimiento, a veces de confusión, de aprendizaje, que no volvemos a tener en la vida.

Lo que uno hace es unirse a ese trayecto de vida al menos por un tiempo”, concluye.

ELEMENTOS

Alberto Chimal ha escrito sobre todo cuento, pero también novela y ensayo.

Cuenta con casi una decena de libros sobre literatura infantil y juvenil.

Su trabajo está vinculado a la escritura creativa o aquella que desborda los límites de los géneros

Por Luis Carlos Sánchez

