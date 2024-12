La importancia de desmitificar el bilingüismo en México: una investigación sobre los bilingües de retorno

El fenómeno de los hablantes bilingües de retorno a México, aquellos que vivieron sus primeras etapas de vida en Estados Unidos y luego regresaron a su país natal, ha despertado el interés de investigadores preocupados por los efectos lingüísticos y culturales que estos individuos enfrentan.

En una reciente entrevista, la investigadora Daniela Stransky, de la Universidad de Florida (UF, por sus siglas en inglés), compartió su experiencia personal que la llevó a desarrollar un proyecto enfocado en este tema.

“En algún momento de mi vida, me fui a dar clases de español a San Francisco, California. Ahí me encontré con muchas situaciones que no había aprendido en la universidad y no sabía cómo explicarlas, especialmente relacionadas con el uso del español”, comentó.