Así cambió un perro de la calle la vida de una escritora

Como a miles de personas, a la escritora Verónica Salgado le duele ver a los perritos abandonados en la calle, enfermos, golpeados y sin un hogar en donde puedan protegerse de las inclemencias del tiempo.

Durante algún tiempo, su pequeña casa en Ensenada, Baja California, se convirtió en un espacio único, donde los lomitos podían tener un reposo antes de tener una segunda oportunidad al lado de una nueva familia. Pero también comprendió que, algunas veces, se puede hacer más con menos.

“La idea de escribir el libro inició hace ya muchos años. Tuve la oportunidad de rescatar a algunos perritos que vivían en la calle, en Ensenada, y bueno, algunos sobrevivían, algunos no. Algunos ya iban muy heridos, tenían algunos daños internos, cosas realmente duras, logré que algunos se recuperaran con los medicamentos, mucha atención y cariño sobre todo.

“Mi casa es pequeña, mi patio es pequeño y me había prometido no llevar a un perrito a mi casa para que viviera en unas condiciones que no se merecen. Entonces empecé a escribir la historia del perrito y en muchas etapas tuve qué parar de escribir, porque estaba segura que quería que fuera el perrito el que escribiera, el que contara la historia, pero primero no sabía cómo”, detalló, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la autora de Eliot. Un perro de la calle.

Los perros sí hablan

Durante mucho tiempo, el principal reto de la autora novel, cuyo debut fue tan sorprendente que no solo se colocó como uno de los libros más vendidos en Amazon, sino que mereció una presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue hacer verosímil el relato de un can en su propia voz.

“También me puse a pensar: la gente qué va a decir, los perros no hablan. Sin embargo, yo tenía toda esta experiencia de la transformación del perrito desde que está casi al borde de la muerte y cómo cambia su cuerpo, su pelaje, todo, las infecciones de ojos, tantas cosas que le dolían, para convertirse en un animalito feliz, que es una de las cosas que más me tocó el corazón.

“Eliot fue un perrito real, falleció en diciembre del año pasado, fue el último que tuve la oportunidad de tener. Al paso de los años, le afectó una enfermedad, le cayó en el corazón”, rememora Salgado.

La versión electrónica de Eliot. Un perro de la calle se encuentra disponible en Amazon, a un precio de 66 pesos.

