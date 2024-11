Margaret Atwood: El triunfo de Trump no es para tirarse de un puente

Margaret Atwood (Ottawa, 1939) atempera la situación: “Realmente no creo que sea momento como para tirarse de un puente, no hay nada perdido”, dice la escritora acerca de la catástrofe que muchos ven con el regreso de Donald Trump. Ni una dictadura hitleriana, ni mucho menos campos de concentración en los que se encierre a los migrantes, son advertidos por la autora, próxima a cumplir 85 años de edad, el 18 de noviembre.



“Hay mucha gente en Estados Unidos que no estará dispuesta a encajar en un tipo de dictadura (…), parto de la idea de que habrá gente limitando un poco su actuación”, afirma. A su estilo, Atwood, quien está de regreso con una recopilación de cuentos titulada “Perdidas en el bosque” (Salamandra), prefiere plantear preguntas: ¿Cuánto de lo que dice es verdad?, ¿hay gente que puede ponerle un cerco?, o ¿cuánto apoyo del pueblo americano recibirá para ejecutar sus locuras?



Su nuevo libro, que incluye 15 relatos, puede dividirse en tres partes, donde la primera y la última, están ligadas a través de la relación de una pareja y sus avatares; en el medio, incluye historias en las que involucra a una hija intentando comprender si su madre es una bruja, a un caracol perdido, a la filósofa Hipatia de Alejandría o al escritor George Orwell en una entrevista ficticia.



Con este último, la escritora confiesa veneración: “Mi interés por las formas totalitarias de gobierno empezó con él; otra cuestión que me influyó de “1984” es que en estas historias sobre el futuro y de gobiernos tan espantosos siempre necesitas una explicación de cómo se ha llegado ahí y Orwell lo plantea en medio de su libro”.



Para Atwood, el mundo vive un momento de distopías que explotaron una vez que se terminó el sueño utópico de progreso que prometían los avances científicos y tecnológicos, al término del siglo XIX. “La situación cambia con la Primera Guerra Mundial, el futuro no iba ser tan brillante y tan halagüeño como podían imaginar, incluso antes de ese periodo aparece la primera novela de ciencia ficción, “La guerra de los mundos”, que presenta un futuro fatal”.



Pero como buena escritora, piensa que la catástrofe es un ingrediente que adereza: “Muchas veces las utopías pueden ser aburridas porque no hay crisis, todo el futuro es perfecto, y puede haber como repúblicas de Kairós que te hacen preguntar ¿ahora qué?, ¿por qué hay que seguir explicando las cosas maravillosas que van a pasar?”.



Está fórmula también aplica con su propia vida, ahora que escribe sus memorias: “Unas memorias no son una biografía, tampoco una autobiografía, son algo que puedes recordar, y lo que normalmente recuerdas son cosas estúpidas y catástrofes, no recuerdas mucho si tuviste un almuerzo estupendo, como esta gente que hace fotos de lo que come y lo cuelga por la red, pues bien, unas memorias no van de eso porque serían muy aburridas, por lo tanto no hay mucho de mis vacaciones de verano en ese libro”, confiesa.

ELEMENTOS

Atwood es autora de las novelas distópicas "El cuento de la criada" (1985) y "Los testamentos".

Es autora de más de 60 libros de género como novela, cuento, ensayo, poesía y teatro.

Ha ganado premios como el Booker, el Arthur C. Clarke y el Princesa de Asturias.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ