Kamala Harris no podrá llegar a la Casa Blanca si no gana Pensilvania, coinciden expertas sobre el panorama electoral en EU

Debido a que el candidato republicano Donald Trump hasta el momento lleva ya 3 puntos arriba de la demócrata Kamala Harris, es decir, va con 51.1% contra 47.9%, ya no es posible la victoria para Harris si no gana Pensilvania, uno de los estados clave para las elecciones en Estados Unidos.

Así lo manifestaron las expertas invitadas Martha Bárcena, embajadora eminente, y Brenda Estefan, analista en temas internacionales, durante la programación especial del Referente de la Noche con Javier Solórzano para El Heraldo Televisión.

"Malas noticias para Kamala Harris, Trump sí puede llegar a la Casa Blanca sin ganar Pensilvania si gana Carolina del Norte, Georgia y uno de los otros estados que puede ser Arizona, Wisconsin o Michigan; pero Kamala Harris no puede llegar a la Casa Blanca si no gana Pensilvania", aseguró Bárcena.

Al respecto, Brenda Estefan señaló que es una ventaja mayor de la que se esperaba, además "refleja que quizá la campaña de la demócrata no fue tan eficiente".

Y reveló que en Pensilvania hubo un gasto impresionante en anuncios comerciales, "se rompió el récord de mil millones de dólares en un solo estado, algo que nunca había sucedido en la historia de Estados Unidos, que un solo Estado acumulara tanto gasto en una campaña".

Estados 100% cantados no fueron sorpresa: Brenda Estefan

Estefan recordó que no hay que dejar de poner atención en los 7 estados bisagra / FOTO: HERALDO DE MÉXICO

La analista en temas internacionales agregó que los Estados que ya están 100% cantados no arrojaron ninguna sorpresa, "los que se consideraban que iban a ser del partido republicano, han caído en el lado republicano, los que se consideraban que iban a ser demócratas, han caído del lado demócrata".

En ese sentido, recordó que no hay que dejar de poner atención en los 7 estados bisagra, donde "los avances en algunos de ellos están verdaderamente cerrados como apuntaban las encuestas, sin embargo en algunos puntos empiezan a despegar un poco más a favor de Donald Trump, en este momento parece que las probabilidades favorecen más al republicano, sin embargo, no se puede dar por hecho todavía ningún resultado", aclaró.

Al respecto, la embajadora eminente reiteró que todo depende de si Kamala Harris gana o no Pensilvania, "creo que los votos electorales de California y el voto popular de California no alcanza si Kamala Harris no gana Pensilvania", subrayó.

"Estamos viendo que de los 7 estados bisagra en Arizona tenemos más rojo que azul, en Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin; y Minesota que va muy atrasado está pintado de rojo, creo que ni Nevada, ni California, ni Oregon, ni Washington le van a dar a Kamala Harris los votos electorales, probablemente sí le den el empate o una ligera diferencia en el voto popular, pero nada más", acotó.

Michigan y el voto latino, representan una sorpresa a favor de Trump

Si gana el republicano se esperan transformaciones sociales / FOTO: HERALDO DE MÉXICO

Martha Bárcena destacó para El Heraldo Televisión que Donald Trump está despegando en el estado de Michigan, "lo cual es sorprendente con una gobernadora demócrata popular".

En ese sentido, consideró que esa tendencia estaría reflejando la batalla entre demócratas y republicanos por el control o la relación con los grandes sindicatos americanos: Los trabajadores de la Industria Automotriz y los trabajadores del Acero.

"Esto nos explica cómo viene el futuro del partido republicano, que va a ser un partido que se está acercando más al sindicato estadounidense, que va a ser un partido proteccionista, y Trump les ha prometido aranceles a todo lo que llegue fuera de Estados Unidos (...) entonces ahí en Michigan si gana el partido republicano estaríamos viendo estas profundas transformaciones sociales", afirmó la embajadora.

Por su parte, Brenda Estefan agregó que "algo que llama la atención es el voto de los latinos del cual tanto se ha hablado, pareciera, de acuerdo a las primeras encuestas de salida, que habría sido 45% a favor del republicano, un número histórico de apoyo al republicano de los latinos".

"Aunque muchos analistas dicen 'pero si ya todo el mundo está cansado de Trump y los estadounidenses están cansados de Trump' pues todo lo contrario, más allá del resultado final, una mitad de este país, sigue considerando a Trump como una buena opción para dirigir los destinos de su país", concluyó.

