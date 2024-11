Unboxing están en revolución

El unboxing, ese momento de abrir un nuevo dispositivo y compartirlo con el mundo, ha pasado de ser una curiosidad en internet a convertirse en todo un fenómeno cultural. Sin embargo, lo que era una simple exhibición de productos ha sido llevado a otro nivel por creadores como Multimax, quienes han transformado el unboxing en una experiencia que conecta emocionalmente con su audiencia.

La empresa incorpora una narrativa visual y emocional que hace que el simple acto de abrir una caja se convierta en un viaje. No se trata solo de mostrar el producto, sino de invitar al espectador a experimentar la emoción del "primer contacto" con la tecnología. Desde la expectativa de quitar el sello hasta la primera interacción con el dispositivo, Multimax ha convertido lo ordinario en algo casi cinematográfico.

Lo que distingue a este servicio no es solo la calidad visual de sus videos, sino cómo construyen una historia alrededor del producto. Cada unboxing es una oportunidad para crear una narrativa que no solo capta la atención, sino que conecta a nivel personal con los espectadores. Los detalles técnicos no se quedan en simples números o especificaciones; cada característica del dispositivo es presentada dentro de un contexto, lo que le da relevancia en el día a día del usuario.

"Cuando hacemos un unboxing, no se trata solo de abrir una caja, se trata de contar una historia de descubrimiento. Queremos que la gente no solo vea el producto, sino que lo sienta", comenta el equipo del corporativo de origen venezolano.

Videos son populares entre los amantes de la tecnología

En una era de consumo rápido, han logrado ajustar el formato para que sea atractivo en plataformas como TikTok. FOTO: Especial

Este enfoque narrativo ha permitido que sus videos no solo sean populares entre los amantes de la tecnología, sino también entre quienes buscan contenido entretenido y emocionante.

El aspecto emocional es clave en los unboxings, explica Multimax. La sorpresa de descubrir nuevas características, el detalle de los accesorios incluidos, o incluso la calidad del embalaje, son elementos que juegan un papel crucial en la experiencia de cada unboxing.

A través de ángulos de cámara bien pensados, iluminación adecuada y una narrativa cuidadosamente diseñada, la empresa convierte un proceso aparentemente simple en una experiencia envolvente. Esto genera un sentido de anticipación en la audiencia, haciéndola sentir parte de ese momento íntimo de descubrir un nuevo gadget.

Otro punto importante, explican, es que el contenido no sea repetitivo. Cada video ofrece una experiencia fresca y única, ya que entienden que no solo están mostrando un producto, sino compartiendo una experiencia con su comunidad. Esto ha creado una conexión auténtica con su audiencia, que espera cada nuevo unboxing no solo para conocer un dispositivo, sino para vivir esa sensación de novedad y descubrimiento junto a ellos.

Han adaptado sus unboxings a las tendencias actuales

El equipo de Multimax también ha aprendido a adaptar sus unboxings a las tendencias actuales. En una era de consumo rápido, han logrado ajustar el formato para que sea atractivo en plataformas como TikTok, donde cada segundo cuenta. "Nos aseguramos de que nuestros unboxings sean ágiles y emocionantes, para que capturen la atención sin perder el detalle", detallan.

Finalmente, recomiendan generar interacción. "Nos encanta que nuestra comunidad participe, nos pregunten sobre el dispositivo o incluso que compartan sus propios unboxings", comentan.

Este sentido de pertenencia y participación ha sido clave para construir una audiencia leal y comprometida que sigue regresando no solo por el contenido, sino por la experiencia que Multimax logra crear.

