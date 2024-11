Alerta Profeco sobre página web no oficial

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre la existencia de una página web no oficial denominada Profeco.online, en la cual se puede leer información referente al quehacer de la institución, acciones y programas, así como supuestos estudios de calidad, los cuales no fueron elaborados por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

Dicha página también muestra información sobre las oficinas que hay en todo el país, sin embargo, son datos erróneos, lo cual puede llegar a confundir a las personas consumidoras y se puede prestar a realizar malas prácticas.

Entre los estudios que destaca la supuesta página no oficial se encuentra uno sobre llantas para automóviles; sobre dicho objeto, la Profeco no ha realizado ninguna investigación científica, por lo que exhorta a la población a no hacer caso de las recomendaciones que ahí se hacen pues no muestran un sustento como el que se suele publicar a través de la Revista del Consumidor.

#BoletínDePrensa ?? La Profeco alerta sobre la existencia de una página web no oficial denominada https://t.co/1VmctkQqZC, en la cual se puede leer información referente al quehacer de la institución, lo cual puede llegar a confundir a las personas consumidoras y se puede prestar… pic.twitter.com/IdjyOCYRUW — Profeco (@Profeco) November 29, 2024

La Procuraduría reitera que sus únicos canales oficiales de comunicación son: sitio web, https://www.gob.mx/profeco; el Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 468 8722; y las redes sociales, en X @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.

