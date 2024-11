Profeco: estas son las recomendaciones para no caer en fraudes por WhatsApp

Con el fin de proteger a la población de posibles engaños y fraudes a través de WhatsApp, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad en la aplicación de mensajería instantánea. Estas medidas buscan evitar que los usuarios caigan en situaciones fraudulentas, como el robo de cuentas o la divulgación de información personal.

La Profeco recomienda activar la verificación en dos pasos en WhatsApp. Esta función adicional de seguridad refuerza la protección de las cuentas y evita el acceso no autorizado a los chats y contactos. Para activar esta opción, los usuarios deben ingresar a Ajustes dentro de la aplicación, luego a Configuración, seleccionar la opción Cuenta y finalmente habilitar la opción de Verificación en dos pasos.

Además, la Profeco aconseja revisar la configuración de privacidad del buzón de voz y estar atentos a posibles intentos de fraude. Si alguna persona recibe por mensaje de texto o llamada un código de verificación de WhatsApp sin haberlo solicitado previamente, se debe evitar compartirlo, ya que ese código puede otorgar acceso a la cuenta de la aplicación.

Otro consejo clave es no responder a solicitudes inusuales de dinero o favores a través de la app, especialmente si provienen de contactos no confiables o si parecen sospechosas. La Profeco también alerta sobre fraudes telefónicos, donde los estafadores se hacen pasar por personal de paqueterías y solicitan el código de verificación de WhatsApp para corroborar un domicilio de entrega. Este código no debe ser proporcionado bajo ninguna circunstancia.

En caso de sospechar que una cuenta de WhatsApp ha sido hackeada o comprometida, la Profeco recomienda acceder al sitio oficial de soporte de la aplicación para obtener instrucciones sobre cómo recuperar la cuenta y asegurarla.

Finalmente, la Profeco exhorta a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier irregularidad a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, o mediante sus redes sociales oficiales en X, @AtencionProfeco y Facebook ProfecoOficial.

