Profeco alerta por monedas conmemorativa de 20 pesos emitidas por Banxico; no deben rechazarlas

El avance tecnológico en las formas de pago ha avanzado a pasos acelerados gracias al comercio electrónico; sin embargo, el pago en efectivo ya sea con billetes o monedas sigue siendo una práctica común para los que se rehusan a usar las nuevas herramientas como las tarjetas de débito y crédito. Ante esto muchos mexicanos poseen las famosas monedas conmemorativas de 20 pesos, las cuales, en muchos comercios se niegan a recibir.

Ante esto, el Banco de México (Banxico) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un importante mensaje en caso de que algún local o comerciante no te quiera aceptar estas piezas que tiene el mismo valor que un billete de Benito Juárez de denominación de 20 pesos.

¿Qué dijo Banxico sobre las monedas de 20 pesos?

El Banco de México reconoce en el marco de lo legal estas monedas conmemorativas de 20 pesos, quien aseguró que sí tienen valor, por lo que pidieron a la población a lo largo y ancho de la República mexicana, especialmente a aquellas personas que se dedican al comercio, que acepten esta divisa y que ayuden a que se dé la circulación de cada una de estas piezas, de las cuales también hay ejemplares conmemorativos de cinco pesos.

Las monedas conmemorativas de 20 pesos deben aceptarse en cualquier comercia Foto: Especial

En caso de no aceptarlas como moneda de cambio, el banco central recordó que los afectados pueden comunicarse con la Profeco para presentar una queja o denuncia, para que ellos puedan seguir los protocolos correspondientes.

¿Qué hacer si un comerciante no te acepta las monedas de 20 pesos?

Y es que de acuerdo con el Artículo 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, un proveedor de bienes, servicios o productos no podrán negar o condicionar la forma de pago del consumidor. En este sentido, el comprador deberá efectuar el pago con el método que mejor le parezca y en la moneda nacional; es decir, en pesos mexicanos.

Para realizar una denuncia basta marcar a los números o enviar un mensaje de WhatsApp a los números 55 8078 0488, 55 8078 0485 y 55 8078 0344, en el que deberás dar tu nombre completo y el domicilio del consumidor, mostrar una identificación oficial (pasaporte, INE, cartilla militar) y la documentación relacionada con la reclamación como recibos, factura, contrato o publicidad que se esté incumpliendo.

Profeco puede interceder en este falta si no aceptan aceptan tus monedas de 20 pesos Foto: Especial

Asimismo, el afectado deberá dar una descripción detallada del bien o servicio que esté reclamando así como de los hechos que ocurrieron en el lugar donde no se respetó el derecho vendedor-comprador.

¿Por qué no reciben las monedas de 20 pesos y cómo se volvieron famosas?

El problema surge desde que hace mucho, las monedas conmemorativas de 20 pesos, dejaron de reconocerse como una divisa de cambio, lo que ocasionó que muchos mexicanos no hicieran válidas estas monedas, ya que incluso, para pagar en algunas establecimientos que donde se encuentran parquímetros o máquinas de recarga de tarjetas, no las reconocían, motivo por el que generó desconfianza y no las aceptaban pese que había un comunicado sobre su puesta en circulación.

Todas las divisas oficiales de México deben ser aceptadas Foto: Especial

No obstante, al ser poco comunes en el mercado y hay más piezas de las recientes familias de monedas de uno, dos, cinco y 10 pesos, muchos aprovecharon para hacer su colección de monedas conmemorativas que tienen la imagen de varios personajes históricos o monumentos icónicos del territorio mexicano.

