Capi Pérez hace música con humor

Con 15 años como conductor y comediante, Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como Capi Pérez, busca expresarse en todas las disciplinas artísticas y llenarlas de su característico humor, ya que su único fin es entretener al mayor número de personas. Por eso, ahora entra a la música como cantautor con su sencillo “Acabo de cobrar”.

“Soy de los que no se quedan con ganas de hacer algo. Hace un año hice un experimento con una canción de Valentin Elizalde (‘Vete ya’), la lleve a una versión de cuatro cuerdas y piano y me encantó esa probadita en la industria de la música, por eso dije ahora lo haré, pero voy a componer”, dijo el conductor.

Así nació “Acabo de cobrar”, un tema con el que busca inspirar a la gente trabajadora del país y que al igual que él, esperan con ansia cada quincena para gastarse el dinero que tanto les costó durante esas largas jornadas laborales. Esta canción la trabajó con el músico y productor Jorge Romano, quien entendió el mensaje que Pérez quería mandar.

“La letra surgió de mi historia de vida, siempre he sido una persona chambeadora que espera la quincena para gastarla toda, lo he vivido desde chavo y lo sigo viviendo y me da el mismo gusto cada que me depositan. Entonces basándome en ese sentimiento, quise crear una canción de quebradita que es un ritmo que recuerdo con mucho cariño porque sonaba cuando era niño”, contó.

Si bien la letra también habla de ese “bajón” emocional por gastar mucho dinero, para Pérez el mensaje principal es que la gente debe sentirse orgullosa de “ser de la clase trabajadora que no deja de sacar adelante al país”, porque no sólo es recibir un sueldo es la satisfacción de poder proveer a tu familia de lo que necesita, “es un sentimiento que me empodera y que sigo buscando y no hay trabajo chico, lo más importante es qué haces con el producto de tu trabajo”.

El tema salió hace unas semanas y el público lo recibió de manera positiva, en redes sociales ya hay videos de gente que lo comparte presumiendo sus vacaciones o disfrutando de la familia en un restaurante bonito, y en esto pensaba Capi cuando lo hizo, por eso espera que suene mucho en las próximas posadas.

Pero la música no es ajena a su vida, desde que hace televisión o incluso en sus shows, siempre hay una dosis de melodías totalmente planeadas. De hecho, aunque esta canción tiene un sonido de quebradita, no duda incursionar en otros géneros como la balada o el reguetón.

“Ya me di de alta en la Sociedad de Autores y Compositores de México, porque ya se despertó en mí esas ganas de componer, el próximo año haré más temas, siempre con el objetivo de divertir a la raza, porque eso es lo que más me gusta. No sé aún sobre qué escribir, pero quizá de mi experiencia como padre primerizo o hago un reguetón, pero no importa, lo que sí es primordial es no quedarme con ganas de nada”, afirmó.

PIENSA EN LA FICCIÓN

Además de la comedia, la conducción y la música, también quiere entrar a la actuación por completo, ya que quiere participar en una serie o película, “es algo que ya tengo en mente y se dará eventualmente, tomando todo con seriedad y respeto. Ya hay algunos proyectos en escritura, pero cuando se concrete algo, lo compartiré”.

Saltó a la fama cuando cuestionó a Alfonso Cuarón sobre cómo fue filmar Gravity en el espacio.

Participó y ganó la quinta temporada de “LOL: Last One Laughing (2023)”.

Recientemente se volvió viral por convivir alegremente con Katy Perry.

Le encantan los memes que hacen sobre su trabajo como conductor de Venga la Alegría.

2011 entró a la industria.

2023 lanzó el cover de “Vete ya”.

