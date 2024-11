“Siempre he sido la primera”: Rosario Marin

“Todos los comienzos son muy difíciles”, sentenció en entrevista con Mente Mujer Rosario Marin, la mexicana que pasó a la historia cuando en 2001, el expresidente de Estados Unidos, George Bush, la nombró Tesorera, convirtiéndose en la primera mujer migrante en ocupar este cargo. “Que tu firma quede plasmada en todos los billetes del país más poderoso del mundo, es un honor y es un privilegio tremendísimo”.

Rosario nació y creció en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Puebla, una localidad ubicada en la parte Oriente, en la alcaldía Venustiano Carranza. “La razón por la que mi padre migra es porque él sabe que ya no puede mantener a sus cinco hijos y a su esposa con un salario de fábrica”, recordó la entrevistada sobre la razón que, a sus 14 años, la llevó a comenzar el viaje hacia lo que ella define como “el país de la abundancia”.

Marin cursó sus estudios de universidad en el país del norte, en donde estudió la licenciatura en Administración de Empresas. Posteriormente, se comenzó a involucrar en la política estadounidense llegando a ocupar puestos como el de alcaldesa y concejal de Huntington Park (ciudad a la que llegó en su adolescencia); también se desempeñó como directora adjunta de la Oficina del Gobernador de Relaciones con la Comunidad en la ciudad de Los Ángeles, como parte de la administración del exgobernador Pete Wilson, por sólo mencionar algunos cargos.

(Créditos: Azul Olvera)

“Cuando el presidente me nombra (Tesorera), lo hace por lo que yo represento, que es el máximo ideal de lo que es Estados Unidos, que ahí no importa cómo llegas, no importan las circunstancia, no importan todas las carencias, no importa dónde empezaste… lo importante es dónde puedes llegar y esta idea maravillosa de que tú puedes lograr hasta lo impensable”, reflexionó Rosario sobre este cargo del que recordó que “cuando ya me nombran, tengo una reunión con él (George Bush) y le digo ‘¿Qué es lo que usted quiere que haga?’. Yo pensé que me iba a dar una lista de lo que se tenía que hacer. Se me quedó mirando y me dijo ‘Rosario, sé la mejor tesorera que tú puedes ser’”.

Para llegar a este cargo, la entrevistada aseguró que tuvo que “brincar muchos obstáculos”, por lo que “ahora mi trabajo se enfoca en remover obstáculos para que alguien que viene atrás de mí llegué mucho más allá de donde yo he llegado”, pues aseguró que “siempre he sido la primera… la primera mujer, la primera mexicana, la primera inmigrante o la primera mamá de un niño con discapacidad”, sin embargo, busca asegurarse de que no sea la única, “me esmero y me esfuerzo por jalar a otras mujeres, a otras latinas, a otras inmigrantes y echarles porras”, contó.

Pero la labor de Rosario Marin, no sólo se ha limitado al ámbito político, pues también se ha desarrollado en el ámbito social, ya que creó Fuerza, organización que da acompañamiento a familias de niños con discapacidad.

“Yo tengo este reto de criar a un niño con discapacidad y me doy cuenta de que no hay suficientes recursos para las familias hispana que tienen a un niño con discapacidad”, así es como en 1987 fundó esta organización. “El enfoque es apoyar a la familia, porque el estado da los servicios a la persona son discapacidad, pero en ese entonces no había un apoyo a la familia”.

Por otro lado, al cuestionar a Rosario Marin sobre la llegada de la primera mujer presidenta de México, hizo énfasis en que “yo le hecho muchas porras. […] seguramente no fue fácil para la doctora Sheinbaum llegar a ser la primera mujer, y lo más importante es que no sea la última”.

Y es que, para Rosario, “una vez que rompes el techo de cristal en ser la primera, debes asegurarte de que viene la segunda, la tercera, la cuarta… esto ya se rompió, ya no puedes poner el techo de cristal, ya no lo puedes unir, ya se rompió”.

“Lo primero es créete tú que tú puedes. No seas tu peor enemiga, tú puedes”, es el mensaje que Rosario Marin manda a las jóvenes.

*4 doctorados honoris causa tiene.

*1987 Marín crea la organización fuerza.

*1995 es condecorada con el premio rose Fitzgerald Kennedy

PAL