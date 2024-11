Salda deuda con Octavio Paz

Carlos Marx, Heidegger, Marcel Duchamp o Alfonso Reyes fueron autores a los que Octavio Paz siempre mantuvo “fidelidad”. Pero sus intereses intelectuales iban de un lado a otro, dice Adolfo Castañón (Ciudad de México, 1952): “Su universalidad abarca tanto a la historia de la cultura europea como a la de la cultura planetaria y en una amplitud de miras que no sólo abarca lo literario, crítico y filosófico, sino también lo artístico y social”.

El poeta, editor y ensayista acaba de cumplir una deuda que tenía con el Nobel de Literatura 1990 y de la que Gabriel Zaid habla en su ensayo “El futuro de Octavio Paz” (1999): la de completar el índice consolidado de nombres, títulos e ilustraciones de sus “Obras completas”. Esa obra, trabajada durante la última década conjuntamente entre Castañón y Eduardo Mejía, aparece con el título “Octavio Paz entre claves”, editada por El Colegio Nacional.

Se trata de un exhaustivo repaso, de “un atajo” que permite acceder a la vasta producción del poeta mexicano contenida en las dos ediciones de sus “Obras completas”, las de 1991-2003 y las de 2014. Personajes como Sor Juana Inés de la Cruz o Baudelaire ocupan casi una página del volumen, pero entre los autores más referenciados por Paz están también Aristóteles, Platón, San Juan de la Cruz, Francisco de Quevedo, el marqués de Sade, Apollinaire, André Bretón, John Cage o Xavier Villaurrutia.

“Empecé a trabajar en este índice hace más de diez años. En términos editoriales, en esta edición hecha en colaboración con Eduardo Mejía, el trabajo duró más de ocho años. El principal reto fue el de afinar los criterios que era necesario poner en práctica. El índice permite hacer una lectura transversal de la obra de Paz y ver cuántas veces citó a autores como Hegel, Marx, Heidegger. Quienes han recibido ya el índice, hablan de su enorme y patente utilidad”, dice Castañón.

(Créditos: El Colegio Nacional)

El autor, quien afirma que no puede concebir su “propio cuerpo poético e intelectual sin la sombra de Paz”, admite que el índice se trata de un “avance sustancial” y que fuera de las “Obras completas” de Paz deben existir “textos dispersos” que están a la espera de ser censados. “Como tareas pendientes –acaso habría que hacer un inventario de los pendientes–, uno de ellos, sustantivo, es el las correspondencias, otro son las entrevistas a Paz que no están recogidas y, desde luego, el de la edición de las polémicas, como la que sostuvo con Carlos Monsiváis, que no están recogidas en las obras”.

El mismo Octavio Paz decidió en vida que su editor mayor en español fuera el Fondo de Cultura Económica y que el encargado de sus ediciones ahí fuera Castañón, quien logró publicar sus “Obras completas”. Poco más de un cuarto de siglo de la muerte del poeta y con su archivo aún pendiente de ser entregado a El Colegio Nacional para la consulta pública, el ensayista desconoce cuál será el futuro de la edición de la obra del Nobel.

“No me toca a mi decidir cómo va a funcionar la edición de Octavio Paz en el futuro, puedo decir que tanto yo como Eduardo Mejía, hemos cumplido como editores responsables de su legado; desconozco la respuesta de si ‘una editorial como el FCE ha mostrado interés por recuperar los derechos para publicar las obras de Octavio Paz’ e ignoro quién se encargará de editar nuevamente las “Obras completas” de Octavio Paz. El tiempo lo dirá”, señala.

"Octavio Paz entre claves" fue editado por El Colegio Nacional ys se compone de 612 páginas.

El volumen incluye un estudio de las diferencias entre las dos ediciones de las "Obras completas" de Paz.

Además, se han agregado los índices generales de cada edición de las Obras y un Epílogo de Castañón.

