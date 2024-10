Resaltan baja inversión en México

Sólo tres de cada 10 personas que ahorran en México destinan esos recursos a una inversión, refirió Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Entendiéndose como dinero a plazos, compra de un bien inmueble que genera un tipo de rentabilidad, poner un negocio o ponerlo para capital de trabajo, precisó el funcionario.

“Del 23 por ciento que ahorra en México, 3 por ciento lo destina a una inversión”, con base en la Encuesta Nacional Sobre Salud Financiera, apuntó en BIVA Ring the Bell for Financial Literacy 2024.

En tanto Carina Villanueva, directora de Género, Inclusión y Educación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que la educación financiera en el sector bursátil, como la que promueve la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) es fundamental para atraer más participantes al ecosistema.

Por su parte, Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló que, ante la existencia de fraudes cometidos por personas y entidades no autorizadas para realizar actividades financieras, teniendo como herramienta la tecnología, se ha hecho más relevante la ciberseguridad.

Por Verónica Reynold

merk2@elheraldodemexico.com

EEZ