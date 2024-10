Elecciones EU 2024: ¿cómo será la relación de Claudia Sheinbaum con el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos?

Durante la Mesa de Análisis de USA Ruta 2024 llevada a cabo este lunes 7 de octubre en el programa "Referente de la noche" con Javier Solórzano para El Heraldo Televisión, se habló sobre cómo será la relación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien quede como el próximo presidente de los Estados Unidos de América, entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris.

Los expertos invitados de este lunes, Amando Basurto Salazar, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la UNAM, y Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) brindaron sus puntos de vista sobre los aspectos que pueden influir en la relación entre los dos países, teniendo en México a la primera mujer presidenta, y en Estados Unidos a otra mujer con Harris o la reelección de Trump.

El investigador Raúl Benítez Manaut comenzó su intervención manifestando que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una muy buena relación con Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos, "empezaron mal y acabaron muy bien", dijo.

Resaltó que incluso durante el gobierno de Joe Biden, AMLO hizo referencias muy positivas hacia Trump, "eso no le ayuda a Claudia Sheinbaum porque la imagen en Estados Unidos, y aquí también, es que está muy pegada a él, entonces ella tiene que deslindarse de esa imagen tan cercana a Donal Trump", planteó Benítez.

Por otro lado, Raúl Benítez contempló que si gana Kamala Harris "evidentemente" habrá empatía con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que la demócrata "es más liberal, es de California, es una mujer muy a favor de la ley porque fue fiscal, entonces eso ayuda porque california es el estado mas grande de Estados Unidos y eso llevaría a que el apoyo desde California favorecería mucho a México", afirmó.

No obstante, el investigador de la UNAM resaltó que hay un sector de los demócratas que son "muy antimexicanos", y son los sindicatos.

Finalmente, admitió no saber si la renegociación del T-MEC en 2026 será más favorable para México si ganan los demócratas o republicanos, pero sí recalcó el hecho de que ambos partidos estarán muy fuertes en el Congreso, "va a haber un empate técnico como lo está ahorita y como lo va a estar los próximos 2 años gane quien gane, y esos tratados se definen más en el Congreso y en los estados, más que en el propio poder ejecutivo", refirió.

Por su parte, el internacionalista Amando Basurto mencionó que en la llamada que sostuvo la presidenta de México Claudia Sheinbaum con el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden, "hay un elemento de tratar de encontrar un acercamiento entre los dos gobiernos" es decir, un esfuerzo por parte de EU de tratar de volver a establecer lazos amistosos con el gobierno mexicano "sin meter tanta presión", porque EU necesita apoyo en dos temas: migración y seguridad, consideró Basurto.

A su vez, coincidió con Manaut en que habrá mayor empatía con la demócrata Kamala Harris, donde esa empatía "nos va a llevar a que nos vaya mejor porque la relación con Trump va a ser más complicada de lo que fue en su primera administración", y detalló que esto es debido a la "capacidad de destrucción" del republicano hacia el interior y que se va a mostrar al exterior, así como su ímpetu por forzar la mano de todos con los que tenga que hacerlo ya sea en el ámbito militar, económico o comercial.

"Me parece que no nos va a ir bien no solo a México sino al mundo en general cuando Trump llegue, siendo su comportamiento tan errático y destructivo, y siendo su última oportunidad de ser presidente, ese tipo de presidencia no nos conviene", expresó Amando Basurto.